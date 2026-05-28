Irán y Estados Unidos continúan intercambiando mensajes; persisten los desacuerdos

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TEHERÁN/Tasnim

Mientras continúa el intercambio de mensajes entre Irán y Estados Unidos, persisten los desacuerdos sobre algunas cláusulas y frases en el texto de un posible memorándum de entendimiento.

El análisis de Tasnim sobre el estado actual del intercambio de mensajes en las recientes negociaciones entre Irán y Estados Unidos indica lo siguiente:

Tras la visita del presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, y la delegación que los acompañaba a Qatar para dialogar sobre el memorando de entendimiento y el fin de la agresión estadounidense-israelí, se han logrado avances en la liberación de 12.000 millones de dólares en activos iraníes congelados. Sin embargo, algunos detalles aún no se han concretado.

A pesar del progreso general de los últimos dos o tres días, todavía existen desacuerdos sobre algunas cláusulas, palabras y frases, y el intercambio de mensajes continúa.

Si el Memorando de Entendimiento se finaliza tras resolver las diferencias existentes, el mecanismo para su anuncio debe llevarse a cabo de forma conjunta y con entendimiento mutuo, y cualquier anuncio unilateral por parte de Estados Unidos podría ser completamente inexacto.

La declaración del fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, la liberación de 12.000 millones de dólares de los activos congelados de Irán (de un total de 24.000 millones), el inicio del levantamiento del bloqueo naval y el comienzo de la reapertura del estrecho de Ormuz formarían parte de los primeros pasos hacia un posible entendimiento.

Tras la primera fase, se contemplaría un período de 60 días (renovable) para las negociaciones sobre la cuestión nuclear. En esta primera fase, Irán no se ha comprometido a tomar medidas respecto al material enriquecido ni a la suspensión de su programa nuclear, entre otras cosas.

Las sanciones que han impedido la venta de petróleo, productos petroquímicos y derivados iraníes deben ser levantadas durante las negociaciones.

La reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval se completarían en 30 días. Irán ha declarado que el estrecho de Ormuz podría recuperar su estado anterior a la guerra en cuanto al número de buques que lo atraviesan en ese plazo. Además, el bloqueo debe levantarse por completo.

Desde las conversaciones de Islamabad no ha habido negociaciones directas entre Irán y Estados Unidos, y el proceso de intercambio de mensajes y redacción de un posible memorando de entendimiento se ha llevado a cabo a través de un mediador.

Es probable que el memorándum (si se finaliza) tenga 14 cláusulas.

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