Continúa audiencia contra 200 pandilleros de la MS-13 en El Salvador

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San Salvador/Prensa Latina

La audiencia única abierta contra 200 integrantes de la Mara Salvatrucha, MS-13, que operaban en Chalatenango, continúa este miércoles sus sesiones, según informó la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador.

Entre los procesados figuran 21 cabecillas como el corredor de clica (célula) José Alberto Zamora, quien ordenaba homicidios y extorsiones en la zona, y otros integrantes de la estructura criminal con diferentes cargos, señaló la FGR en sus cuentas de las redes sociales X y Facebook.

Según la Fiscalía los imputados fueron capturados en distintas fechas y zonas del país tras la implementación del Régimen de Excepción en 2022 y son sometidos a juicio ante el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador.

Anteriormente, la FGR precisó que sobre los detenidos pesan acusaciones de los delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, homicidio agravado en grado de tentativa y tráfico ilícito de armas de fuego con agravación especial.

En otros juicios relacionados a pandillas, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó condenas de hasta 45 años de prisión contra 75 pandilleros de Barrio 18, la clica «Isletas Locos Revolucionarios de la Tribu de Zacatecoluca», informó la FGR.

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