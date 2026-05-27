Organizaciones denuncian retrocesos de derechos a siete años del Gobierno de Bukele 

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Organizaciones sociales, denunciaron retrocesos en materia de salud, educación, Estado de Derecho, institucionalidad y derechos humanos tras siete años de Gobierno de Nayib Bukele.

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA) fueron parte de las organizaciones que brindaron conferencia de prensa este miércoles para expresar en una sola voz, aquellos retrocesos durante los siete años del mandatario, Nayib Bukele.

Francisco Omar Parada, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, denunció «el grave deterioro democrático, económico y social que atraviesa El Salvador y el creciente autoritarismo impuesto por un clan empresarial y familiar aliado con sectores de la oligarquía».

El Bloque señaló que existen miles de personas que permanecen encarceladas «injustamente» bajo un régimen de excepción que se ha convertido «en política permanente desde hace cuatro años». Bajo este régimen, se han documentado graves violaciones a derechos humanos, enfatizaron las organizaciones.

A ello, se le suma el tema económico, ya que mientras el gobierno «concentra el poder y propaganda», las condiciones de vida de la población continúan deteriorándose. Ya que entre 2019 y 2026, el costo de la vida aumentó un 30% y más de 138 mil personas cayeron en pobreza extrema, según informó Parada en conferencia de prensa.

«La población enfrenta desempleo, bajos salarios y el constante incremento de los precios de alimentos, energía, vivienda y servicios básicos. La educación pública retrocede, ya que se redujo el número de escuelas y la matrícula estudiantil», agregó Parada.

En el tema de salud pública, se han cerrado unidades de salud y se ha aumentado la escasez de medicamentos, el despido de personal especializado y los avances de privatización afectan directamente a las mayorías populares.

Erika de León, miembro de CONADESA, explicó que el sector salud «ha sido el sector más sacrificado» y en diciembre pasado despidieron a más de 2.000 trabajadores que laboraban en el Hospital Rosales.

El Dr. Rafael Aguirre, secretario general de SIMETRISSS y coordinador de CONADESA también enfatizó que en el sistema de salud ha visto un retroceso en la atención primaria. «¿Qué es lo que ha pasado? nuevamente tenemos con nosotros malaria, gusano barrenador, epidemia de sarampión e incremento de enfermedades como rubiola, paperas, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Hay un abandono completo de la vigilancia sanitaria y de la vigilancia epidemiológica», comentó Rafael Aguirre.

Además, el BRP indicó que también fueron eliminados programas sociales dirigidos a jóvenes, mujeres, agricultores, veteranos y otros sectores vulnerables. «El agro y la industria muestran caídas productivas, mientras las cosechas de maíz y frijol registran algunos de los niveles más bajos de las últimas décadas», enfatizó Fran Omar Parada del BRP.