Asamblea aprueba extensión 51 del régimen de excepción

Samuel Amaya
@SamuelAmaya
La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la extensión número 51 del régimen de excepción; medida estatal vigente desde marzo de 2022; que ha llevado consigo, la violación a los derechos humanos, según lo documentan las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos.
Con 57 votos a favor, el oficialismo aprobó extender el régimen de excepción por 30 días más; es decir, del 31 de mayo al 29 de junio de 2026. Con la nueva prórroga se mantienen suspendidos los derechos: derecho de defensa, el plazo de la detención administrativa y a la inviolabilidad de la correspondencia.
El Consejo de Ministros considera necesario la continuidad del régimen de excepción, “en atención a la aún existencia de grupos terroristas, que de no erradicarse por completo, su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos”.
El Gobierno señala que la coordinación institucional en el ámbito internacional “sigue siendo un componente relevante para la contención y persecución de estas organizaciones criminales, en la medida en que ha facilitado la identificación, localización, retorno y aprehensión de individuos vinculados a dichas estructuras, que han sido deportados de los Estados Unidos de América y de México”.
Además, se ha coordinado con Guatemala para la captura de sujetos que han pretendido salir del país intentando evadir el control de las leyes y la justicia salvadoreña.
Según el decreto, se han capturado a más de 92,300 personas; sin embargo, entre ellos a miles de personas que nada tienen que ver con pandillas; según lo ha informado el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y así documentado la Fundación Cristosal. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos no solo han documentado detenciones arbitrarias; sino malos tratos y torturas dentro de los centros penales; incluso se han documentado asesinatos de personas detenidas bajo el régimen, en los centros penales.
Esta prórroga del régimen de excepción es la número 51; la medida ha estado vigente desde el 27 de marzo de 2022; luego de un repunte en los homicidios, que surgió luego de una presunta ruptura en la tregua con las pandillas, según lo informó el medio investigativo El Faro.