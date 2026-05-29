Diputados acuerdan reforzar con $2.5 millones a la Dirección de Mercados Nacionales

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda emitió un dictamen favorable para reformar la Ley de Presupuesto 2026 y asignar $2.5 millones a la Dirección de Mercados Nacionales (DMN), a través de la Presidencia de la República.

Según se dijo en la instancia legislativa; los recursos le permitirían a la institución atender “necesidades prioritarias”, fortalecer su funcionamiento y mejorar los servicios que brindan los mercados, para impulsar la actividad comercial y la atención a los usuarios.

La subdirectora general de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Laura Arce, informó en la mesa legislativa que los fondos provienen de un excedente de $2.5 millones en la recaudación del Impuesto sobre la Renta, registrado hasta abril de este año. Por lo cual, esto permitiría financiar la asignación sin afectar otros recursos del presupuesto.

De los $2.5 millones; $2,123,000 serían utilizados para comprar bienes y contratar servicios básicos y generales, la contratación de servicios profesionales necesarios para el funcionamiento de los mercados administrados por la institución. Mientras que el restante, es decir los $377,000 se utilizarían para cubrir inversión en activos fijos, lo que comprende la adquisición de mobiliario y equipo para la Unidad de Tecnología, Redes e Infraestructura de la DMN, así como la adquisición de pantallas de vídeo y sistemas de audio para el mercado San Miguelito, entre otros.

Es de recordar que, a mediados del año pasado, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales, una normativa para ordenar, administrar y modernizar los mercados públicos y espacios comerciales a nivel nacional. A finales de agosto el presidente de la República, Nayib Bukele hizo el lanzamiento de la Dirección Nacional de Mercados, la cual iba a administrar todos los mercados que realiza el Gobierno.

En septiembre de ese mismo año, se reformó la Ley de Presupuesto para asignar $1.3 millones para el inicio de su funcionamiento. Para 2026; se le asignaron $3.2 millones; hasta marzo de este año, se había ejecutado, había ejecutado $821,754.20.

Esta iniciativa sería aprobada la próxima semana en una sesión plenaria ordinaria.

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