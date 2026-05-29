ANA CARPENTER: LUCHA, FE Y VALENTÍA

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Redacción Nacionales

Ser constante, dedicada y alcanzar los objetivos, la han hecho una atleta master de levantamiento de pesas, nacida en El Salvador el 20 de enero de 1965, de niña Ana Patricia Ramírez hizo atletismo, softbol, corrió maratones y fue cachiporrista del Centro Escolar República del Brazil en la calle modelo San Salvador centro.

Hoy es conocida como Ana Carpenter, reside en Inglaterra y participará en el XXXIX Campeonato Panamericano Master de Levantamiento de Pesas en 77 kilogramos. Acá en el El Salvador estudió bachillerato en salud , también modista y cosmetología. En Inglaterra se especializó en manicure y pedicure instructora de aeróbicos, instructora de levantamiento de pesas, entrenadora personal, guardavida y auxiliar de farmacia.

Cuando era joven fue reina de las fiestas patronales de Soyapango y ahí recibió la invitación para participar como miss El Salvador. “Pero jugando softbol en primera, categoría con el Atlético Nacional en la colonia Guatemala, sufrió un golpe que me llevo a una pequeña operación, así que perdí esa oportunidad”, dijo Carpenter.

Añadió “vengo de una familia de 4 hermanos donde trabajamos a la par de nuestra madre y padre para salir adelante, pero el estudio fue lo más importante en mi vida de joven y aún en mi edad cada oportunidad de aprender y elevar mi conocimiento es una satisfacción personal”.

Quien se imaginaria que aquella niña que le gustaba correr y caminar, luego en su juventud hiciera físico culturismo y fue así que en los V Juegos Centroamericanos obtuvo medalla de oro en equipo , medalla de plata en pareja y medalla de plata individual.

Se casó, tuvo un hijo y luego se divorció, pero siguió constante como madre, trabajadora y deportista y rememora que “cerraron la empresa con la que trabajaba donde tenía más flexibilidad para mis entrenos y cerca del estadio, la empresa ADOC me ofrece trabajo, pero de Soyapango al estadio fue y sigue siendo una batalla el tráfico”. Así que decido, renunciar y dedicarse a la venta y fabricación de ropa deportiva para poder entrenar con más tiempo.

El hecho de ser madre y trabajar no le impidieron superarse a Ana Carpenter y nos dice “Ya con dos preciosos hijos y con las ganas de seguir en el deporte no fue fácil, supere las marcas y tenía todo para ir a mi primer competencia panamericana, pero no me dieron la visa de Estados Unidos, pero siempre que Dios lo permite, pensé vendrá algo mejor y es así como el Lic. Valerio Fontanals me propone llevarme al Mundial Master de pesas a Grecia, Kefalonia el país de mis sueños que alegría a mi corazón le encanto la noticia”.

“Llega el 11 de septiembre 2001 y el atentado, hace que toda persona tiene que tener visa de tránsito de Estados Unidos y eso me lo dicen antes de dos días de viajar y yo sin suficiente dinero para seguir cubriendo más gastos, todo lo tuve que hacer a pie caminando después de mis entrenos llegue a la embajada gracias a Dios con toda la documentación y si me dan la visa de tránsito y viajo a Kefalonia”.

Se viene el amor pues conoce a Robert Carpenter en Campeonato Master de Levantamiento de pesas en Kefalonia, se hacen novios y se casan en 2004. Se va a Inglaterra sin saber inglés, trabaja como cajera en Wallmart, estudia, cuida a sus hijos ,luego viene la maternidad y nace su tercer hijo. En la actualidad Josef tiene 38 años , el segundo Ángel 30 años y el pequeño Alexander 8 años.

Algunos logros deportivos: Fisicoculturismo (Body Building)Campeona Nacional, El Salvador 1993,

2.º lugar en el Campeonato Centroamericano 1994,​Levantamiento de potencia (Power Lifting)

Campeona Nacional 1998, 2.º lugar en el Campeonato Centroamericano 1999 en ​Halterofilia (Levantamiento de pesas) Campeona Nacional, El Salvador 2000.

Entre sus logros en master de levantamiento de pesas podemos citar: en Grecia oro, también oro y récord en Canadá, segundo lugar en Juegos mundiales de Australia y primer lugar en Wales Inglaterra. “Hoy estoy recibiendo patrocinio de la empresa ARRECOSA y la sub federación masters de levantamiento de pesas de El Salvador para este viaje, lo cual es una gran motivación y un impulso importante en mi carrera deportiva.”, enfatiza Ana Carpenter.

El equilibrio entre la vida deportiva y familiar no es sencillo, pero en este caso, se convierte en una fuente constante de motivación. Su compromiso no solo es con el deporte, sino también con ser un ejemplo vivo de perseverancia para su familia, demostrando que los límites pueden superarse con esfuerzo y amor: “Mi rol en la familia es multifacético: soy pilar, apoyo emocional y logístico de mis hijos, y también un modelo activo de disciplina, salud y resiliencia”, sostuvo Ana.

El panorama no ha sido sencillo. Entre procesos médicos y una cirugía reciente, sumado a la espera de otra intervención, su preparación se ha visto afectada. Sin embargo, su mentalidad se mantiene firme “mi entrenamiento ha sido preparado para romper mis marcas récord pero ya con operaciones y estoy en espera de otra operación y el viaje, pues no sé cómo mi cuerpo ira a reaccionar yo voy positiva en busca de una medalla”.

Desde su experiencia, el deporte en las mujeres ha evolucionado significativamente, convirtiéndose en mucho más que una actividad física. “El deporte es un pilar fundamental de la salud física y mental femenina. Rompe estereotipos de género y se enfoca en la funcionalidad, la fuerza, la autonomía y es una herramienta esencial para la longevidad”.

En un contexto donde el deporte femenino continúa ganando reconocimiento y rompiendo barreras, surgen historias que inspiran Ana Carpenter, es una atleta master de Levantamiento de pesas con diferentes facetas, trabajos que ha desarrollado para salir adelante, con disciplina y determinación.

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