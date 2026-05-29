Carlos Vela expone en la UTEC el impacto del enfoque STEM y STEAM en la educación

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Jonathan Vásquez

La Palabra Universitaria

La Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC), a través de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social y su Dirección de Investigaciones, desarrolló la conferencia titulada “STEM o STEAM: una disciplina necesaria y el papel de la gestión del conocimiento en la preservación de la integridad de STEM”.

La ponencia estuvo a cargo de Carlos Vela, ingeniero y científico salvadoreño radicado en Estados Unidos y reconocido como uno de los principales impulsores del enfoque STEM.

La jornada académica tuvo como objetivo reflexionar sobre la relevancia de las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y STEAM, que incorpora el componente artístico, en la formación académica y creativa de los estudiantes, así como en el impulso del desarrollo científico.

Asimismo, se abordó el papel de la gestión del conocimiento como un elemento clave para preservar la integridad de estas metodologías dentro de los procesos educativos y de investigación.

Durante su intervención, el ponente explicó los fundamentos conceptuales del enfoque STEM y su impacto en la educación. “STEM es la apropiación del conocimiento del mundo físico y del mundo mental de las ideas; es una metodología integrada primordialmente orientada al intelecto para estudiar, aprender, experimentar, comprender, investigar y resolver problemas, en su mayor parte del mundo físico. Es un enfoque para indagar y resolver problemas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas”, afirmó.

El especialista también brindó un recorrido histórico sobre el origen de este enfoque. Detalló que entre 1989 y 1991, mientras trabajaba en cartografía cerebral en la National Academy of Medicine y participaba en la modernización del sistema federal de telecomunicaciones en Estados Unidos, concibió el concepto, la metodología y la filosofía de la educación STEM, acuñando el término en 1991. Posteriormente, en 1992, se estableció el STEM Institute, inaugurado en la Universidad Católica de América, en Washington D. C.

La participación de Carlos Vela permitió enriquecer el diálogo académico y fortalecer la comprensión de estos modelos educativos, considerados clave para enfrentar los desafíos contemporáneos en materia de innovación, ciencia y desarrollo.

A la conferencia asistieron docentes de las diferentes facultades de la UTEC, quienes calificaron la actividad como un espacio enriquecedor para fortalecer sus conocimientos.

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