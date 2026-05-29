El Salvador no cumple con las condiciones democráticas ni laborales para salir de la lista corta

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La mañana de este viernes un grupo de ciudadanos se concentró en las afueras del Ministerio de Trabajo para exigir que El Salvador no salga de la Lista Corta de la OIT, ya que se siguen cometiendo violaciones a los derechos laborales y sindicales.

Las organizaciones señalaron que en las últimas semanas se ha montado una campaña para intentar sacar al país de la lista corta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A juicio del colectivo, El Salvador no debe salir de la lista corta, por los despidos masivos y persecución en el sector público y municipal, la invisibilización y denegación de credenciales y la negativa de la negociación colectiva y del diálogo social.

Sonia Urrutia, miembro del colectivo enfatizó que en El Salvador “se han cometido graves atropellos a los derechos laborales y sindicales; eso nos obliga a no callar y a alzar la voz, aquí hay abusos en contra de la clase trabajadora y en contra de la legalidad de los sindicatos. Hoy por ser parte de un sindicato se nos persigue, se nos encarcela, se criminaliza a los dirigentes sindicales es por ello que estamos alzando la voz y decimos que el país no puede salir de esa lista corta”.

El CROS exigió mantener la fiscalización de la OIT ante atropellos a la libertad sindical y frente a la próxima conferencia internacional del trabajo en Ginebra, esto ya que desde el Gobierno se intenta retirar a El Salvador de la lista corta de los 24 países bajo examen prioritario.

Urrutia señaló que “El Salvador no cumple con las condiciones democráticas ni laborales para salir de dicho mecanismo de control; la permanencia en esta lista no es un ataque a la soberanía del país sino la única garantía de supervisión internacional que les queda a los trabajadores salvadoreños ante el quebrantamiento sistemático de los convenios 87 y 98 relativo a la libertad sindical y a la negociación colectiva”, comentó el Colectivo en conferencia de prensa.

Ante toda esta situación, el colectivo pidió a la comunidad internacional y a todo el pueblo salvadoreño que entiendan que el Gobierno “debe de seguir siendo parte de la lista corta por la OIT, porque todavía se siguen cometiendo atropellos, ilegalidades”.

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