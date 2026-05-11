Continúa operativo para capturar a responsable de feminicidio en La Libertad Costa

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Saúl Méndez

Colaborador

Autoridades policiales y fiscales procesaron el pasado 9 de mayo una escena de feminicidio registrada al interior de un hotel de playa, en la zona de El Sunzal, distrito de Tamanique, La Libertad Costa.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima es una mujer que fue atacada con arma blanca. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían revelado su identidad.

El presunto responsable, un hombre que huyó de la escena tras cometer el crimen, continúa prófugo. Equipos de Inteligencia Policial e Investigaciones mantienen un operativo para ubicarlo y ejecutar su captura.

Agentes de la División de la Policía Turística (POLITUR), junto a personal de Investigaciones, resguardaron la escena mientras el Instituto de Medicina Legal realizó el levantamiento del cuerpo.

Según datos recopilados por ORMUSA a través del monitoreo de notas de prensa, entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2026 se registraron en El Salvador seis casos de feminicidios de pareja y muertes violentas de mujeres.

Del total de casos documentados, dos (33.3 %) correspondieron a feminicidios cometidos por la pareja de la víctima, mientras que cuatro (66.7 %) fueron atribuidos a otros agresores.

El análisis mensual refleja una mayor concentración de casos en marzo, con tres registros, equivalentes al 50 % del total. En enero se reportaron dos casos (33.3 %) y en febrero uno (16.7 %). Durante el período comprendido entre el 1 y el 15 de abril no se registraron casos publicados en medios de comunicación.

Los departamentos con mayor número de víctimas fueron San Salvador y Santa Ana, con dos casos cada uno. Les siguen Cabañas y Usulután, con un caso respectivamente.

”Esta distribución evidencia una concentración territorial de la violencia feminicida; sin embargo, también podría estar influida por factores como la densidad poblacional y una mayor cobertura mediática en determinadas zonas”, explicó Ormusa.

«En ese sentido, no se descarta un subregistro en áreas rurales o con menor visibilización informativa, lo que podría reflejar una dimensión aún mayor del problema en el país”, agregó.

Los rangos de edad con mayor incidencia corresponden a mujeres entre 46 y 50 años, con dos casos (33.3 %). Asimismo, en dos casos no fue posible determinar la edad de las víctimas. Los grupos de 31 a 35 años y de 36 a 40 años registraron un caso cada uno (16.7 %), mientras que no se reportaron víctimas entre los 41 y 45 años.

En dos casos (33.3 %), el agresor era la pareja de la víctima, lo que evidencia el alto riesgo de violencia feminicida en relaciones de confianza, especialmente ejercida por parejas o exparejas. Además, en un caso (16.7 %) el victimario era una persona conocida. Sin embargo, en tres casos (50 %) no se logró establecer la relación entre víctima y agresor, lo que limita un análisis más profundo.

Respecto a los medios utilizados para perpetrar los crímenes, se identificó un caso con arma de fuego (16.7 %) y otro con un mecanismo violento no especificado (16.7 %). No obstante, en la mitad de los casos documentados no fue posible determinar el tipo de arma o medio empleado.

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