PNC detiene a presunto responsable del feminicidio en Santa Ana

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo al presunto responsable del feminicidio ocurrido el 30 de abril en Santa Ana. El sujeto fue identificado como Maynor Humberto García Flores.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó sobre la detención en sus redes sociales. “Todo aquel que le arrebate la vida a otro salvadoreño será perseguido por la justicia y no volverá a ver la luz del sol”, tituló el funcionario, mientras mostraba la fotografía de Maynor Humberto García Flores.

Flores, a juicio de Villatoro, es responsable del homicidio agravado de una mujer. Este hecho ocurrió el 30 de abril en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste. “No vamos a tener compasión con ningún asesino, toda la fuerza y el peso de la Ley caerá sobre ellos”, comentó Villatoro.

El 30 de abril, la PNC catalogó esta muerte violenta como un “homicidio” y no como un feminicidio. La víctima fue una mujer de 65 años de edad; el hecho habría ocurrido en el sector de Las Áminas, en el cantón Tierra Blanca. No se informó el motivo del crimen.

Diez días antes, la Policía Nacional Civil también reportó otra muerte violenta en Santa Ana; la víctima fue una mujer identificada como Glenda Isabela Hernández de 28 años. El lamentable hecho ocurrió en el Barrio San Rafael de Santa Ana con arma blanca dentro de su vivienda. Por este hecho, fue detenido Diego Santos, presunto responsable del asesinato.

A mediados de abril, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) señaló que, en lo que va de 2026, se han reportado seis feminicidios y muertes violentas de mujeres, pero si se toma en cuenta el feminicidio Glenda y el ocurrido el 30 de abril, la cifra asciende a 8.

La cifra oficial de las autoridades sobre las muertes violentas y feminicidios no se sabe con exactitud porque el Gobierno las mantiene bajo reserva.

El 26 de abril entró en vigor la reforma constitucional para imponer con cadena perpetua a los homicidas, violadores y asesinos; por lo que, al sujeto detenido este lunes, se le podría aplicar dicha sanción.

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