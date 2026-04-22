Condenado a 35 años de prisión por feminicidio en San Juan Opico

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Saúl Méndez

Colaborador

Centros Judiciales informaron que el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable de feminicidio a Joaquín Ernesto García Galdámez y lo condenó a 35 años de prisión. El hecho ocurrió en San Juan Opico, departamento de La Libertad.

Según la investigación, el imputado y la víctima mantenían una relación sentimental en la que él ejercía control sobre ella. A raíz de constantes episodios de celos, la sometía a maltrato psicológico y emocional, e incluso la agredía físicamente de manera reiterada.

El 29 de junio de 2024, la víctima fue vista saliendo de su vivienda. Al día siguiente, el sistema de emergencias 911 recibió una alerta por una posible situación de violencia. Al llegar a una casa en el caserío Nuevo Consumidero, agentes policiales encontraron a la víctima gravemente golpeada y sin vida. Tras ser señalado por residentes de la zona como el presunto responsable, García Galdámez fue capturado en el lugar.

Las pericias forenses determinaron que la causa de muerte fue un trauma craneoencefálico. Además, documentaron mordeduras en el rostro de la víctima y múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, incluida una en la zona lumbar que le provocó una hemorragia interna.

El desfile probatorio estableció que las muestras dentales del imputado coincidían con las marcas de mordedura encontradas en el cuerpo de la víctima. Asimismo, en el rostro del agresor se halló sangre cuyo perfil genético correspondía al de la víctima.

El juzgado concluyó que existió abuso de la relación de confianza y control ejercido sobre la víctima, quien además se encontraba en condición de vulnerabilidad, al ser agredida en un entorno donde no pudo recibir auxilio. Por estos hechos, el agresor fue condenado a 35 años de prisión.

Según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), al menos 26 casos de feminicidio fueron registrados en El Salvador en 2025, lo que representa una reducción del 33 % en comparación con el año anterior.

La mitad de los crímenes (13) fue perpetrada por parejas o exparejas de las víctimas, mientras que los otros 13 corresponden a “otros agresores”, de acuerdo con estadísticas de Ormusa elaboradas por su Observatorio de Violencia contra las Mujeres.

De acuerdo con la organización, “las víctimas eran principalmente mujeres jóvenes y adultas; sin embargo, los rangos de edad son diversos, con casos entre los 10 y los 80 años, lo que confirma que la violencia feminicida afecta de manera significativa a las mujeres a lo largo de su vida”.

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