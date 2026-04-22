“No fuimos escuchados”: padres se movilizan por despido de directora en centro escolar

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Saúl Méndez

Colaborador

Padres de familia del Complejo Educativo Alejandro de Humboldt se presentaron ante la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Educación para exigir la reinstalación de la directora del centro escolar, Sotera del Socorro. Según manifestaron, la destitución se realizó sin una justificación clara, por lo que solicitan una revisión inmediata del caso y una respuesta formal por parte de las autoridades educativas.

Una de las asistentes a la movilización pacífica denunció que en la departamental de Ahuachapán no fueron escuchados.

“Por eso hemos acudido aquí a exigir justicia, porque queremos de regreso a la profesora Sotera. Ella ha impuesto disciplina en nuestro centro escolar, trata con cariño a nuestros hijos y nosotros confiamos en ella. No tenemos la misma confianza en otras personas. Por eso necesitamos y exigimos una respuesta sobre por qué ha sido despedida”, afirmó.

“Desde Ahuachapán exigimos justicia, ya que en la departamental, con la señora Elena Cruz, no fuimos atendidos. Por eso hemos venido aquí, para que la ministra de Educación nos escuche. También hacemos un llamado al presidente, Nayib Bukele, para que nos apoye en esta situación. En Ahuachapán, esta es la escuela más grande, con más de 500 alumnos. Aunque muchos padres tienen temor de manifestarse, nosotros hemos decidido alzar la voz por la maestra Sotera, porque ha demostrado ser una buena docente”, detalló.

“Exigimos que sea restituida como directora general. Esta situación también ha tenido consecuencias personales graves: recientemente falleció una de sus hermanas, luego de sufrir un preinfarto tras conocer la noticia de su despido, que consideramos injustificado. Hasta ahora, no hemos recibido ninguna explicación sobre las razones de su destitución”, advirtió.

“No hemos sido escuchados, y eso es precisamente lo que exigimos: que se nos escuche como salvadoreños y como padres de familia, porque la educación debería ser una prioridad para nuestros hijos”, concluyó.

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