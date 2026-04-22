Afectados de COSAVI reportan 13 fallecidos sin recuperar sus ahorros

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Afectados por el caso de la Cooperativa Santa Victoria denunciaron que al menos 13 personas han fallecido sin recuperar sus ahorros, tras dos años sin avances sustanciales en la investigación ni en la devolución de fondos.

Juan José Ortiz, economista y representante de los afectados por el desfalco de aproximadamente 35 millones de dólares y la posterior intervención estatal de COSAVI, afirmó que el caso “no ha pasado al olvido”, pese a lo que “esperaría el Gobierno”.

Durante una concentración pacífica, Ortiz informó sobre el fallecimiento de las víctimas número 12 y 13 vinculadas al caso COSAVI. “Estas personas lamentablemente fallecieron en un accidente de tránsito el fin de semana anterior. Eran miembros de la cooperativa, dos de las cuatro personas que murieron”, detalló.

Las fallecidas fueron identificadas como Miriam Estela Aguirre Viana, de 88 años, y Enilda Noemí Aguirre Viana, de 93, hermanas y socias de la cooperativa, quienes perdieron la vida en un accidente de tránsito.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestra solidaridad a la familia de las hermanas Aguirre Viana, así como a la población de Ataco, donde eran ampliamente reconocidas y apreciadas. Extendemos también nuestro pesar a las generaciones de estudiantes que fueron formadas por ellas como profesoras en el Colegio Miralvalle, institución de la cual eran propietarias”, señaló.

Durante la concentración, los asistentes guardaron un minuto de silencio en memoria de las dos víctimas recientes y de las otras 11 personas fallecidas en el contexto del caso.

Ortiz también se refirió al estado actual del proceso y a los hechos que dieron origen a las investigaciones. Recordó que el 1 de marzo se cumplieron dos años desde el inicio de la crisis en la cooperativa y señaló que esa fecha coincidió con cuatro meses sin nuevos anuncios oficiales sobre la devolución de fondos mediante el mecanismo de “capas”.

Según Ortiz, tras 25 meses el problema continúa sin resolverse. A su juicio, una situación que inicialmente afectaba a los socios de la cooperativa ha generado impactos económicos de mayor alcance, incluso a nivel internacional.

“En la medida en que el Gobierno no atiende a los afectados, el caso COSAVI ha trascendido las fronteras salvadoreñas y se ha convertido en un asunto de alcance internacional”, afirmó.

Asimismo, cuestionó el mecanismo de devolución por capas, al considerarlo ineficiente, y señaló que, después de dos años, apenas se han realizado devoluciones de hasta 80 mil dólares.

A su juicio, el ritmo del proceso genera incertidumbre entre quienes poseen mayores depósitos. “Si una persona tenía medio millón de dólares en COSAVI, ¿cuándo le corresponderá recuperar su dinero, si en dos años apenas se ha llegado a los 80 mil?”, planteó.

Además, explicó que dentro de la cooperativa existían dos tipos de socios: quienes contaban con certificados a plazo y quienes poseían certificados de aportación.

Según indicó, hay socios con certificados de aportación por montos de 5 mil, 10 mil o 15 mil dólares que ya vencieron y que, debido a la suspensión del pago de intereses por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero, han perdido vigencia contractual. No obstante, aseguró que estas personas aún no han recibido la devolución de sus ahorros.

Acusan a la SSF de retener a personas para desacreditar protesta

Una comitiva de afectados por el presunto desfalco de la Cooperativa Santa Victoria denunció que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), encabezada por Evelyn Gracias, retuvo a las personas asistentes de una actividad privada realizada en su sede, ubicada sobre la avenida Albert Einstein, bajo el argumento de una concentración pacífica convocada por los denunciantes.

Juan José Ortiz, economista y representante de los afectados por el caso Cosavi, advirtió que se trataría de una supuesta maniobra de la SSF para deslegitimar la concentración.

“A las 8 de la mañana había una actividad aquí de la Superintendencia y de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para invitar y engañar a personas a invertir en las AFP”, explicó Ortiz. “La actividad ya terminó y no los dejan salir, bajo el argumento de que nosotros tenemos bloqueados los accesos de la institución”, aseguró.

“Ha llegado la Policía Nacional Civil y ni siquiera a la policía le hacen caso el personal de la superintendencia”, denunció y agregó que “cada vez que hemos venido a estas instalaciones, nunca bloqueamos los accesos, ni las salidas ni las entradas. Eso es totalmente falso”.

Ortiza llamó a Gracias a que “deje de manipular a su personal y a las personas que vinieron al taller de las AFP. Esas personas no salen porque ustedes las tienen retenidas. No somos nosotros quienes nos oponemos a que la gente salga. Nunca hemos realizado acciones para bloquear la libre circulación, ni de vehículos ni de personas”.

“Ahí está la policía en el portón. Ni siquiera a los agentes les permiten ingresar. Solicitaron hablar con los responsables de la seguridad de la institución y no obtuvieron respuesta. Por ello, queremos desvincularnos totalmente de esta situación”, añadió.

“Dejen de manipular la actividad relacionada con Cosavi. No hemos venido a tomar ni a retener la institución. Nunca lo hemos hecho. Si a las personas que participan en el taller no se les permite salir, es por decisiones de la Superintendencia del Sistema Financiero”, concluyó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...