Nuevas Ideas ratifica $576 millones en préstamos para gastos corrientes y Doctor SV

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa ratificó este martes dos préstamos que totalizan $576 millones; los fondos serán utilizados para obligaciones generales del Estado y para financiar la fase II de Doctor SV.

El primer préstamo, por $501,253,133 con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) destinado para financiar el Programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital, se ratificó con 56 votos, la diputada de VAMOS, Cesia Rivas, votó en contra ya que los fondos también pueden utilizarse para gasto corriente.

“Es muy bonito escuchar que va a haber una inversión a nivel digital y que es un tema de aprendizaje. Pero lo grave de esto es que el discurso es una cosa, pero lo que dice el documento es otra”, comentó Rivas en referencia a que en el Artículo 2 “dice que los recursos de este préstamo también podrán utilizarse para apoyar acciones estratégicas del Gobierno, obligaciones generales del Estado. ¿Qué quiere decir? Gastos corrientes u otras cosas”.

Rivas señaló que no existen garantías de que los $501 millones realmente se utilicen en lo que se debe, “no hay forma de fiscalizar, no hay forma de que esto sea transparente. Lo hemos visto antes. Al final, es una forma de engañar a la población, al estar en su discurso diciendo que va a ser para eso (educación), pero en realidad viene disfrazado, va para otras estrategias que solo ellos saben cuáles van a ser”, concluyó Rivas.

Según se dijo en la comisión legislativa donde se estudió este préstamo, el programa tiene por objeto fortalecer el aprendizaje en los niveles de formación básica, mejorar las prácticas pedagógicas e integrar el uso de la tecnología en todo el sistema educativo a nivel nacional.

Este será ejecutado por el Ministerio de Educación y será financiado con un esquema de resultados. Es decir, los desembolsos dependerán de los avances en el aprendizaje, del uso efectivo de la tecnología y del fortalecimiento institucional.

Las acciones del programa buscan mejorar el aprendizaje en el aula, mediante una enseñanza estructurada, uso de recursos digitales y programas de refuerzo a estudiantes desde segundo grado hasta segundo año de bachillerato. Fortalecer el sistema educativo mediante evaluaciones de aprendizaje, mejor monitoreo y toma de decisiones, apoyadas por sistemas de información más robustos.

Además, se pretende el uso efectivo de tecnología, garantizando conectividad, dispositivos en buen estado y plataformas digitales que apoyen el aprendizaje y el desarrollo de habilidades relevantes para la vida laboral.

Pero es de aclarar que los fondos también se utilizarán, además, para respaldar acciones estratégicas del Órgano Ejecutivo y para cubrir compromisos generales del Estado, que en sus distintas formas requieren recursos disponibles y diversas transferencias financieras. Ningún legislador se refirió al tema en el pleno.

Con 56 votos a favor, los legisladores ratificaron un préstamo de hasta $75 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la segunda fase del programa Doctor SV.

Los fondos, según se dijo, permitirán mejorar la atención de pacientes con enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión, mediante un modelo de seguimiento continuo y atención remota.

Como parte de esta fase, se instalarán 400 kioscos a nivel nacional para la dispensación de medicamentos y la atención en telemedicina, garantizando servicios las 24 horas del día. Además, se incrementará la capacidad de atención diaria de 18 mil a 30 mil consultas desde cualquier punto del país. Ningún legislador se refirió al tema en el pleno.

Reforma al Presupuesto 2026

Además, los legisladores aprobaron, vía dispensa de trámite, reformar la Ley del Presupuesto 2026, en el ramo de Economía, para incorporar $80 millones destinados a la facilitación de inversiones.

La fuente de financiamiento, según se explicó en la plenaria 106, es basada en la colocación de títulos valores. Es de recordar que el pasado 15 de abril los parlamentarios avalaron, de igual manera con dispensa de trámite, la emisión de $100 millones en títulos valores, a ser colocados en el mercado nacional o internacional, para que el Gobierno pueda utilizar dichos fondos para prioridades estratégicas o necesidades en sectores sociales, ambientales o económicos.

De acuerdo con el decreto, en el ramo de Economía han surgido diversas necesidades de carácter urgente en materia de facilitación de inversiones, y esto requiere de cobertura presupuestaria durante el presente ejercicio fiscal.

Con los fondos se pretende atender necesidades urgentes y de carácter estratégico, para mejorar la competitividad empresarial, innovación productiva, para la transformación digital, entre otros aspectos.

El presupuesto del Ministerio de Economía para 2026 es de $64,541,926; el refuerzo presupuestario supera ese monto en más del 100 % y no se dio detalles sobre las acciones, planes o proyectos a ejecutar. Ningún legislador se refirió sobre el tema.

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