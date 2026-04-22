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Real Madrid golpea al Alavés en el fútbol español

Redacción Nacionales 22 abril, 2026 Deportes, Portada Comentarios desactivados en Real Madrid golpea al Alavés en el fútbol español 329 Vistas

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Madrid/Prensa Latina 

El Real Madrid, en su casa del Santiago Bernabéu, venció este martes 2-1 al Deportivo Alavés en la jornada 32 de la Liga Española de fútbol.

Los merengues lograron su triunfo 23 de la temporada con cuatro empates y cinco fracasos, para llegar a 73 puntos y mantener sus esperanzas de alcanzar al líder del Barcelona, que con un juego de menos acumula 79 y tiene casi la Liga en el bolsillo.

Un gol de Kylian Mbappé en el minuto 30 —su número 24 de la campaña— sobre una asistencia de Arda Güler, les dio a los locales una ventaja que no perdieron más en el resto del partido.

Vinícius Junior remató con la derecha un balón que le pasó Federico Valverde en el minuto 50 para aumentar la diferencia de la Casa Blanca, ante unos visitantes que están rodando la zona de descenso.

Antes del pitazo final, los de Alavés consiguieron el gol del orgullo, cuando Toni Martínez envió el balón entre los tres palos tras un pase de Ander Guevara.

 

En esta jornada Athletic de Bilbao derrotó 1-0 a Osasuna, Real Betis 3-2 a Girona y Mallorca y Valencia igualaron a un gol.

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