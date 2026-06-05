Encuesta refleja demanda de equilibrio político y abre debate sobre el futuro de la Asamblea Legislativa

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los resultados de una reciente encuesta divulgada por La Prensa Gráfica, en el que “asoma” la demanda de un equilibrio político, permite iniciar el debate sobre el rumbo de El Salvador en las elecciones de 2027, sobre todo, en el ámbito de la Asamblea Legislativa.

Durante el programa Encuentro con Julio Villagrán, los analistas Marvin Aguilar y Mirna Perla de Anaya, coincidieron en que una parte importante de la población parece inclinarse por la búsqueda de contrapesos al poder concentrado en el oficialismo.

Según la más reciente encuesta de La Prensa Gráfica, un 42 % de los encuestados manifestó preferencia por una Asamblea Legislativa con mayoría del partido de gobierno, Nuevas Ideas, mientras que un 37.3 % expresó su deseo de contar con una Asamblea equilibrada. A esto se suma un 9.8 % que preferiría una mayoría opositora, es decir, el 47.1% de los encuestados se estarían decantando por el equilibro ligislativo. Para el antropólogo Marvin Aguilar, la suma de estos dos últimos segmentos refleja una tendencia significativa hacia la búsqueda de controles institucionales frente al poder dominante.

“Hay una señal clara de que muchos ciudadanos consideran necesario equilibrar el poder político”, sostuvo Aguilar durante el análisis. A su juicio, el respaldo al oficialismo continúa siendo importante, pero comienzan a aparecer señales de desgaste relacionadas principalmente con la situación económica del país.

Aguilar añadió, que estos datos son los que han obligado al presidene Bukele a violentar una vez más la Constitución, al quitarle cinco diputados a San Salvador y uno a La Libertad, para dárselos a la circuncripción de la “diáspora”.

Aunque, Aguilar duda que la oposición gane un tan solo diputado del exterior pues será voto electrónico y el oficialismo controla el sistema.

acuerdo con la encuesta, el partido Nuevas Ideas mantiene la primera posición con un 44.5 % de preferencias. Sin embargo, el porcentaje de personas que aún no ha decidido su voto alcanza el 28.5 %, un dato que los analistas consideran determinante para cualquier escenario electoral futuro.

Para Aguilar, el elevado número de indecisos demuestra que el panorama aún no está definido y que existe espacio para cambios en la correlación política. En su opinión, la oposición tendría mayores posibilidades de crecimiento si concentra sus esfuerzos en candidaturas legislativas y municipales, más que en una eventual disputa presidencial.

Volviendo al tema de la reducción del número de diputados, Aguilar criticó la redistribución de escaños y sostuvo que algunos cambios no responden estrictamente a criterios demográficos establecidos en la Constitución.

Por su parte, Mirna Perla de Anaya señaló que la discusión sobre representación política debe analizarse dentro de un contexto más amplio de reformas institucionales. La exmagistrada sostuvo que la Constitución salvadoreña requiere una actualización profunda para responder a nuevas realidades sociales, incluyendo el creciente peso de la diáspora salvadoreña.

Uno de los temas abordados fue precisamente la propuesta de permitir que los salvadoreños residentes en el exterior elijan directamente a diputados que los representen.

Aunque la encuesta muestra opiniones divididas entre quienes respaldan la medida y quienes consideran que las personas que viven fuera del país podrían tener dificultades para comprender los problemas cotidianos de la población residente en El Salvador.

Perla de Anaya defendió la necesidad de discutir el tema desde una perspectiva más amplia. Recordó que muchos salvadoreños en el exterior mantienen vínculos estrechos con el país y continúan participando activamente en asuntos nacionales. Sin embargo, reconoció que el debate requiere estudios serios y reformas constitucionales cuidadosamente diseñadas.

Siete años de Bukele

La evaluación de los siete años de gobierno del presidente Nayib Bukele también ocupó una parte del análisis. Aguilar reconoció que una porción considerable de la población continúa valorando positivamente los resultados obtenidos en materia de seguridad pública, especialmente en comparación con la situación que enfrentaba el país durante los años de control territorial de las pandillas.

No obstante, afirmó que la principal fuente de descontento ciudadano se encuentra actualmente en el ámbito económico. Según el analista, muchas personas reconocen avances en seguridad, pero expresan preocupación por el costo de la vida, el empleo, la agricultura, la salud pública y otros problemas sociales.

Mirna Perla coincidió en que existen crecientes cuestionamientos relacionados con las condiciones económicas y con el funcionamiento de las instituciones democráticas.

En el análisis se mencionaron además las dificultades que enfrenta la oposición política para consolidar una alternativa creíble. Perla señaló que los partidos opositores deben fortalecer sus estructuras internas y promover candidaturas con trayectoria y legitimidad social. A su juicio, la ciudadanía demanda propuestas concretas y liderazgos capaces de generar confianza.

Aunque el oficialismo conserva una ventaja considerable en las preferencias electorales, los datos de la encuesta sugieren que una parte de la población busca mayores equilibrios institucionales y espacios de control democrático.

Mientras tanto, el alto porcentaje de votantes indecisos mantiene abiertas múltiples posibilidades para el futuro político del país.

La capacidad de los distintos actores para interpretar estas señales y responder a las preocupaciones ciudadanas podría resultar determinante en la configuración del próximo mapa político salvadoreño.

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