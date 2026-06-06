Caminata Ecológica exige derogar la minería metálica y cuidar la casa común

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En el contexto del Día Mundial del Medioambiente colectivos que defienden el bien común realizaron la XXVI Caminata Ecológica denominada “conciencia que camina, compromiso que transforma” para exigir el respeto a los territorios y la naturaleza, así como la prohibición de la minería metálica.

La Caminata Ecológica emprendió su camino desde el Parque Cuscatlán por toda la calle Rubén Darío hasta llegar a la Plaza Libertad, donde finalizó con un acto cultural. En la caminata participaron religiosos, ambientalistas, ciudadanos y demás representantes de la sociedad civil.

El fray Edison Zamora sostuvo que en el contexto del Día Mundial del Medio Ambiente, las comunidades, organizaciones, iglesias y ciudadanos comprometidos con la defensa de la vida y la dignidad humana se convocaron por “una causa urgente y necesaria”, en referencia a la protección de la creación, la justicia ambiental y el compromiso colectivo por un mundo más solidario y sostenible.

Zamora sostuvo que por 26 años la Caminata Ecológica “ha representado mucho más que un recorrido, ha sido una experiencia de fe, un compromiso y resistencia, donde distintas voces se unen para alzar su clamor ante las amenazas que enfrenta nuestra casa común y, al mismo tiempo, nos recuerda que la creación no es tarea opcional, sino una responsabilidad compartida que interpela nuestras acciones cotidianas y nuestro compromiso social”.

Joaquín Garay, miembro de la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, sostuvo que la Caminata Ecológica es una “expresión de fe, compromiso y amor por la casa común”.

De hecho, Garay planteó que “en un mundo marcado por la crisis climática, el deterioro de los ecosistemas y el creciente sufrimiento de millones de personas, reconocemos que el cuidado de la creación es una responsabilidad humana, ética y espiritual”.

Garay planteó que, en El Salvador, se vive “con preocupación”, ya que las decisiones relacionadas con el territorio y los bienes comunes “continúan tomándose sin la debida escucha, ni diálogo con las comunidades”. Así se ha implementado en San Francisco Angulo que le impusieron un relleno sanitario sin siquiera consultarles a la población. Además, el Gobierno pretende hacer trabajos mineros en los territorios luego de aprobar la Ley General de Minería.

“Somos testigos de cómo las prácticas económicas extractivistas propician proyectos urbanísticos, industriales y comerciales que avanzan frecuentemente sin considerar plenamente sus impactos sociales y ambientales”, añadió Garay.

La Caminata Ecológica también planteó que “muchas familias viven situaciones de incertidumbre debido a despidos masivos, precarización laboral, desplazamientos que afectan especialmente a los sectores populares, el desalojo forzado de hogares por megaproyectos, la persecución de las y los vendedores del Centro Histórico, la exclusión de comunidades de los espacios de participación reflejan una visión de crecimiento que, con frecuencia, deja fuera a quienes han sostenido la vida cotidiana del país”.

En la XXVI Caminata Ecológica, los líderes hicieron un llamado a todos los sectores involucrados, al Estado y a los ciudadanos en general, a que asuman con responsabilidad y humildad el compromiso de cuidar la casa común, “promoviendo acciones y políticas orientadas a la defensa de la vida, el agua y los territorios.

De manera especial, exhortaron al Gobierno salvadoreño y a la Asamblea Legislativa para que deroguen la Ley de Minería Metálica, “debido a los graves riesgos que representa para las comunidades, las fuentes de agua y los ecosistemas, así como para el agro, la industria y otras actividades económicas”.

Es de recordar, que el 23 de diciembre de 2024, un día de nochebuena, la Asamblea Legislativa ,a petición del Gobierno de Bukele, derogó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica para permitir esta actividad en el territorio nacional. La prohibición de la minería en 2017 fue un logro de miles de ciudadanos y docenas de organizaciones que lucharon por décadas para tener esa normativa.

“En 2017 El Salvador alcanzó un amplio consenso nacional para proteger la vida frente a las amenazas de la minería metálica. Dicho consenso se sustentó en estudios científicos, opiniones especializadas y en la experiencia de países vecinos que enfrentan severas consecuencias derivadas de la actividad minera a cielo abierto”, agregó Joaquín Garay.

En ese sentido, la Caminata Ecológica hizo un llamado para construir un camino de diálogo, justicia y respeto por la vida

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