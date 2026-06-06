Colegio Médico insta a priorizar talento nacional 

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Saúl Méndez

Colaborador

El Colegio Médico de El Salvador reconoció que la inauguración del nuevo Hospital Nacional Rosales representa una obra de gran importancia para el país y una oportunidad para fortalecer la atención médica especializada. No obstante, advirtió que ningún hospital, por moderno que sea, podrá responder plenamente a las necesidades de salud de la población mientras persistan problemas como el desabastecimiento de medicamentos, la insuficiencia de personal y la falta de planificación en la gestión sanitaria.

Además, la gremial expresó su rechazo a cualquier política que favorezca la contratación de personal médico extranjero por encima del talento nacional.

«El Salvador cuenta con médicos altamente capacitados y reconocidos por su calidad profesional», destacó la organización.

«Nos preocupa profundamente el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos que continúa afectando a hospitales y unidades de salud», enfatizó la gremial.

Según el Colegio Médico, una infraestructura moderna pierde gran parte de su valor cuando los pacientes no tienen acceso a los tratamientos que necesitan. «La salud pública se mide por resultados, no únicamente por edificios», subrayó.

La institución también exigió total transparencia en el uso de los fondos públicos destinados a la construcción del nuevo Hospital Rosales y a los proyectos de remodelación de la red nacional de hospitales.

«La población tiene derecho a conocer los costos reales de las obras, los procesos de contratación, las compras realizadas y los mecanismos de equipamiento. La rendición de cuentas no es opcional; es una obligación del Estado», recalcó.

Nacionales versus extranjeros

Por otra parte, el Colegio Médico reiteró su rechazo a cualquier política que privilegie la contratación de personal médico extranjero por encima del recurso humano nacional.

«El Salvador cuenta con médicos altamente capacitados y reconocidos por su calidad profesional. Mientras existan profesionales salvadoreños sin oportunidades laborales, resulta injustificable relegar al talento nacional», aseguró.

Asimismo, la gremial demandó que se priorice la contratación de médicos salvadoreños y se fortalezca la formación de especialistas dentro del país.

La institución también señaló que la implementación de jornadas laborales de 12 horas en unidades de salud y unidades médicas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) constituye una vulneración a derechos fundamentales reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

«Advertimos que la prolongación de turnos sin contratación adicional, sin condiciones adecuadas de seguridad y sin una compensación justa genera una sobrecarga laboral que no solo afecta la salud y el bienestar de los trabajadores del sector, sino que también compromete la calidad de la atención brindada a los pacientes», explicó.

El Colegio Médico de El Salvador reafirmó su compromiso con la defensa del derecho a la salud, la transparencia en la gestión pública y la dignificación del personal sanitario.

«La población merece un sistema de salud que no solo inaugure edificios, sino que garantice medicamentos, personal suficiente, transparencia en el uso de los recursos públicos y servicios de calidad para todos los salvadoreños», concluyó.

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