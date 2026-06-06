Will Salgado buscará candidatura a diputado por San Miguel

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El exalcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado, confirmó este viernes que competirá por una candidatura a diputado de la Asamblea Legislativa, en el departamento de San Miguel, bajo la bandera del PCN.

El exfuncionario anunció que pedirá a la Comisión Electoral del Partido de Concertación Nacional (PCN) que lo inscriban como precandidato a diputado por el departamento de San Miguel. Salgado se habría afiliado al instituto político hace una semana, luego de desafiliarse del Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

Lo que conllevó a participar en el PNC es que tendría mayor oportunidad de pasar las primarias, ya que, si participaba en otro instituto político como Nuevas Ideas, la competencia sería muy significativa; comentó en un video que ha circulado en redes sociales. Es de aclarar que, en 2021, Nuevas Ideas y GANA se unieron en coalición; por lo que Salgado ganó y gobernó hasta 2024; él siempre perteneció a GANA.

Will Salvado fue alcalde de San Miguel por 18 años, y ha pertenecido a varios institutos políticos durante su trayectoria política; por ejemplo, en GANA, en el PDC, en ARENA y en el PCN.

Según el calendario electoral, los partidos políticos tienen hasta el 29 de julio de este año para realizar sus elecciones internas y elegir, mediante voto secreto e igualitario, a los candidatos de elección popular que participarán en el proceso electoral de 2027. En ese año, se escogerán a 60 diputados, 54 de ellos en territorio nacional y 6 lo elegirán los salvadoreños en el exterior tras las reformas para habilitar una nueva circunscripción. Además, se elegirán a los 44 alcaldes y sus respectivos concejos municipales, además de presidente y vicepresidente de la República.

Por ahora, algunos concejales y ex candidatos se han inscrito en las internas de varios institutos políticos para una nueva oportunidad de estar en un cargo de elección popular.

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