Ondina Ramos y Alejandro Nóchez buscan candidatura de ARENA para San Salvador Centro

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Saúl Méndez

Colaborador

El equipo de campaña de Ondina Ramos, precandidata a la Alcaldía de San Salvador Centro por ARENA, presentó el trabajo organizativo que impulsa de cara a las elecciones internas del partido.

“Yo nunca he sido funcionaria pública, jamás he trabajado en un puesto de gobierno ni nada por el estilo; sin embargo, como ciudadana responsable, he tomado la decisión de mantenerme siempre al servicio de la gente y apoyar constantemente a quienes lo necesitan”, afirmó Ramos.

“A pesar de las limitaciones que uno pueda tener, hay que seguir adelante. Todo lo que vale la pena requiere esfuerzo, y estoy convencida de que trabajar por la gente y contribuir al desarrollo del país vale la pena”, enfatizó.

Por su parte, el actual concejal de la Alcaldía de San Salvador Centro, Alejandro Nóchez, se inscribió la mañana del viernes 5 de junio como precandidato a alcalde de este municipio.

Nóchez, quien se desempeñó como alcalde de Ayutuxtepeque durante cuatro períodos consecutivos, buscará obtener la candidatura oficial de ARENA a través del proceso interno del partido.

Las elecciones internas del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) están programadas para el 19 de julio. Asimismo, el período de inscripción de precandidaturas concluye el 6 de junio, por lo que no se prevé la incorporación de nuevos aspirantes.

El municipio de San Salvador Centro está integrado por los distritos de San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Ciudad Delgado. Con una extensión territorial de 141.6 kilómetros cuadrados y una población estimada de 743,781 habitantes, constituye el municipio más poblado del país.

Ramos aseguró que su equipo de trabajo está integrado por personas con experiencia y una trayectoria de trabajo permanente en las comunidades.

“La experiencia sin resultados no funciona. Lo que necesitamos es poner esa experiencia al servicio de la gente para responder a sus necesidades y generar soluciones reales”, destacó.

“Hemos venido trabajando en cada una de las comunidades que conforman San Salvador Centro, integrado por Ayutuxtepeque, Mejicanos, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y San Salvador. Actualmente, estamos acercándonos a nuestros afiliados y simpatizantes para construir una propuesta que permita atender los problemas más urgentes que enfrenta el municipio”, concluyó.

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