GOES pide a Asamblea aprobar $9.6 millones en préstamo para financiar planta solar

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ejecutivo le ha pedido a la Asamblea Legislativa que le autorice un préstamo con el Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe, por un monto de $9.6 millones para financiar una planta solar en San Matías.

Durante el cierre de la sesión plenaria de esta semana, la Asamblea Legislativa recibió este una pieza de correspondencia enviada por el Ejecutivo, en la que se solicita autorización para suscribir un contrato de préstamo con el Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe, por un monto de hasta tres millones de dinares kuwaitíes (equivalentes a 9.6 millones de dólares).

Los recursos serán destinados al Proyecto Planta Solar Fotovoltaica de San Matías, La Libertad, con el objetivo de ampliar la capacidad instalada de fuentes renovables, reducir la dependencia de la generación hídrica y fortalecer la matriz energética nacional.

De momento, ninguna de las instituciones que se encargan del sector eléctrico en el país ha informado sobre algún proyecto relacionado que estuviera en la búsqueda de financiamiento.

El decreto establece que el préstamo tendrá un plazo de 25 años, incluyendo tres años de gracia, con una tasa de interés anual del 2.5% y una comisión administrativa del 0.5% sobre los montos retirados.

El documento subraya que la operación busca fomentar condiciones sostenibles para el desarrollo económico y social del país. La iniciativa será estudiada en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto que sesionará este lunes 8 de junio a las 9 de la mañana. En este espacio, se cita a representantes de Hacienda para que ahonden en el tema para luego dictaminar.

De momento, la Asamblea Legislativa le ha aprobado en lo que va de 2026, siete préstamos al Gobierno que totalizan $1,051.7.

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