Fiscalía de El Salvador presenta alegatos contra 486 cabecillas MS-13

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San Salvador/Prensa Latina

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador comenzó este viernes los alegatos finales en la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha, MS-13, acusados de unos 47 mil delitos entre 2012 y 2022.

La FGR informó que en esta etapa expondrán ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador los argumentos y pruebas, contra los imputados de integrar la denominada ranfla nacional (máximo órgano de liderazgo y dirección) y otras estructuras de mando de la pandilla.

Según la programación de la Fiscalía, en los alegatos se explicará la teoría jurídica para atribuir penalmente a los líderes de la estructura criminal responsables de autorizar los hechos delictivos desde niveles superiores de mando, e incluso desde centros penitenciarios.

Los fiscales argumentarán los delitos de agrupaciones ilícitas y presentarán pruebas vinculadas a homicidios, extorsiones, tráfico de armas, de drogas y de personas, hechos cometidos durante más de una década.

Otro de los argumentos es la rebelión, bajo la premisa de que la M-13 utilizó la violencia para atentar contra el Estado y someter a la población mediante acciones armadas.

La Fiscalía prevé, además, clasificar los homicidios atribuidos a la organización según las zonas de operación de los 32 programas que conformaban la estructura de la MS-13.

Entre ellos, el Programa Libertad, calificado como uno de los más violentos de la zona central; el Programa Centro, que agrupaba 91 clicas (células); y al Programa Park, con presencia en 10 de los 14 departamentos del país.

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