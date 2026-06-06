Buques de guerra estadounidenses huyen del mar de Omán, dice la armada iraní

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TEHERÁN/Tasnim

La Armada iraní anunció que varios buques de la armada estadounidense, incluidos destructores que operaban en el mar de Omán se retiraron hacia el océano Índico tras recibir advertencias sobre misiles y drones por parte de las fuerzas iraníes.

En un comunicado emitido el viernes, la Armada afirmó que, como parte de las operaciones en curso para contrarrestar los actos de agresión marítima, el acoso y la incautación de buques comerciales y petroleros por parte de la «Armada estadounidense terrorista», las fuerzas iraníes lanzaron disparos de advertencia utilizando misiles Qadir y drones ofensivos de reciente desarrollo conocidos como «Martyr Dana».

Según el comunicado, tras la operación, los destructores estadounidenses DDG-103 y DDG-87, que habían entrado en la zona, abandonaron el mar de Omán y se dirigieron hacia el océano Índico.

La Armada añadió que, como resultado de esta operación y de acciones similares llevadas a cabo en los últimos días, no solo los destructores estadounidenses-sionistas que operaban dentro del Grupo de Ataque del portaaviones George W. Bush y el centro de mando de las fuerzas navales terroristas estadounidenses, responsables de perturbar el comercio regional y la seguridad marítima, sino también el buque de asalto anfibio USS Tripoli, se vieron obligados a abandonar el mar de Omán.

El Centro de Mando y Control de Operaciones de la Armada iraní hizo hincapié en la necesidad de que el «enemigo estadounidense-sionista» cese el robo marítimo y las actividades hostiles.

“A pesar del aumento de la distancia entre los buques enemigos y del alcance de los misiles utilizados, si surgiera la necesidad, esta fuerza (la Armada de Irán) empleará misiles de mayor alcance”, advirtió el comunicado.

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