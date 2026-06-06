Cuba desmiente al secretario de Estado de EEUU sobre adquisición de petróleo

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LA HABANA/Xinhua

El Gobierno de Cuba desmintió este viernes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre las sanciones impuestas por Washington a quienes envíen combustible a la isla caribeña.

«El Secretario de Estado de #EEUU repite una y otra vez, con la comodidad que le da el foco mediático y su capacidad de mentir, que su gobierno no bloquea la entrada de petróleo a #Cuba», afirmó en la red social X el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez.

El canciller aseguró que Rubio «parece olvidar, con toda intención, la Orden Ejecutiva 14380 del 29 de enero de 2026, diseñada por él mismo y firmada por su presidente (Donald Trump), que autorizó la imposición de aranceles punitivos contra las importaciones procedentes de países que, directa o indirectamente, suministren petróleo a Cuba».

El ministro cubano recordó además que cualquier nación que comercie petróleo con la isla de manera soberana «queda amenazada con represalias comerciales en el mercado estadounidense».

«¿Acaso eso no es bloquear la entrada de petróleo a Cuba? ¿Cómo llamar a la coerción económica de un tercero para que deje de comerciar con nosotros?», cuestionó el jefe de la diplomacia cubana, quien sostuvo que «es un bloqueo que no necesita de medios militares frente a nuestras costas, si logra imponer su objetivo a golpe de las más duras presiones y chantajes».

Rodríguez respondió de esa forma a una comparecencia de Rubio, el martes último, ante una Comisión del Senado de Estados Unidos, donde defendió la postura de la Casa Blanca ante la crisis energética de la isla caribeña.

«Ya sufrían apagones mucho antes del 3 de enero de este año», argumentó Rubio, quien señaló además que nadie dará «petróleo gratis» a Cuba, tras la captura en esa fecha, por parte de tropas estadounidenses, del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En lo que va de año, la isla que depende de manera mayoritaria de la importación de petróleo, solo ha recibido al buque ruso Anatoly Kolodkin, con unas 100.000 toneladas de crudo.

Cuba requiere cada mes de unos ocho buques de combustible para operar con normalidad, de acuerdo con fuentes oficiales.

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