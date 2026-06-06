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Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

Hablar de nuestro siguiente personaje es complicado, ya que se necesitan varias publicaciones para contar su historia en el mundo de la comunicación, por lo que se intentará sintetizar su trayectoria profesional.

José Roberto Estévez, conocido como Tito Estévez, nació en Santa Tecla hace 70 años en el histórico Portal de Orozco. Sus padres fueron Catalina Avelar (+) y José Efraín Estevez (+).

Cursó estudios en el extinto Colegio Católico San José, el Tercer Ciclo del Instituto Nacional José Damián Villacorta, el bachillerato en el Instituto Técnico Industrial, y en la Universidad de El Salvador la Ingeniería Eléctrica.

Sus inicios en el mundo de las comunicaciones datan a los 17 años cuando recibió un curso de locución y radiodifusión; lo que permitió ser invitado por Adan Huezo a realizar prácticas de radio en la extinta YSMQ “La Voz de Las Colinas”.

Tito Estevez laboró en la Radio Mercado que se ubicó esquina opuesta a la Alcaldía Municipal, donde se desempeñó como encargado de producción de cuñas comerciales, donde alternó con el locutor Salvador Cisneros.

Formó parte en 1976 del programa “Gente Joven” de Televisión Educativa de El Salvador; ese mismo año se integró a la Radio Mil Ochenta, donde estuvo en 1976 y de 1982 a 1989.

Estuvo en Televisión Educativa hasta 1984 cuando esta se transformó en Televisión Nacional, por lo que se incorporó a Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación, en la que se desarrolló como productor de audiovisuales para el Programa de Perfeccionamiento de Maestros en Servicio (PPMS).

En 1977 participó del curso de Técnicas de Producción y Realización de Televisión Educativa patrocinado por la BBC de Londres. Lo anterior sirvió para ser llamado a integrar el Departamento de Producción de dicha televisión estatal.

Se formó en cursos y diplomados en la Universidad de Educación a Distancia de Costa Rica, en Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa de México, entre otros centros de formación nacionales e internacionales.

Fue productor del programa radial “El Maravilloso Mundo de los Números”, en 1984 presentador del Concurso Señorita El Salvador, animador y productor y realizador de programas como “Vibraciones” y “Cooperación” conducido por Dagoberto Torres.

En el campo social fue miembro directivo del Club de Leones de Santa Tecla y vicepresidente del Comité de Festejos de Santa Tecla. Sin duda, esta crónica queda corta por la abundante carrera profesional de Tito Estévez, un icónico personaje de nuestra Santa Tecla del ayer.

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