Ingleses en Centroamérica XI

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Ingleses quieren esclavos como India Oriental

Caralvá

Intimissimun

Gaceta del Salvador en la República de Centro-América

San Salvador junio 21 1850

Nuestros verán en este número el nombramiento de comisionados que el Supremo Gobierno del Estado se ha servido hacer en los señores Presbítero D. J. Manuel de Paul y coronel D. Gerado Barrioss, para el canje de los tratados celebrados en esta ciudad a 7 del corriente y en León a 8 de noviembre último por los tres Estados de Honduras, Nicaragua y El Salvador, para la organización del apetecido Gobierno nacional de Centro-América.

No extrañaremos que los enemigos de la nacionalidad de Centro-América, respiren por el órgano de la Gaceta de Guatemala y nos obsequien con sus acostumbrados insultos: que ridiculicen el deseo patriótico que nos anima de restablecer la integridad de Centro-América y por consiguiente su buen nombre. – Nada nos arredra; nada nos retraerá de nuestras facultades, la unión de los tres Estados pactantes. – Enhorabuena que los que dirigen las cosas en Guatemala nos critiquen y busquen los medios de evitar que formemos una gran familia, y salvamos del estado miserable en que hasta aquí hemos estado, bajo el ridículo sistema de pequeñas y débiles soberanías; enhorabuena que allá en Guatemala se constituyan en República nacional, sin que en realidad tengan cosa que se parezca a gobierno republicano; y enhorabuena que soliciten el engañoso apoyo y protectorado inglés, como las tribus engañadas y oprimidas del Indostán; nosotros caminamos por una senda recta, honrosa y patriótica. Mientras que por una parte los enemigos de Centro-América ponen mil embarazos para que los pueblos centroamericanos que vivieron unidos por el espacio de más de trescientos años vuelvan a ligarse firme y fraternalmente para proveer así a su seguridad; por otra predican y fomentan las ideas de ponernos bajo la protección inglesa, y promueven la conversión de los Estados en repúblicas. – Ojalá que las repúblicas consistieran en solo el nombre. – Pero cabalmente donde más se repite esa palabra, es donde menos se practica lo que hay en las repúblicas.

La idea de convertir los Estados de la extinta unión Centro-Americana, en republicas, como se intentó hacer con Honduras por Jauregui, es aislar a todos los Estados; suscitar celos y desconfianzas recíprocas; suscitar después cuestiones por límites fronterizos como los de Guatemala con Honduras por el rumbo de la Punta de Manavique; de la disputa pasar a la lucha material y luego la destrucción de nuestro país o la entrega al extranjero, como sucedió a los pequeños reinos de la India Oriental, que hoy son tristes colonias de esclavos de Inglaterra. – Esta idea se descubre constantemente en los papeles que salen de Guatemala, o de alguna republiquilla su ahijada. – Y es cosa que pasma, que sorprende, considerar el empeño por una parte en desunir a estos Estados y por otra la fatigada de querer santificar cuanto ha hecho y hace el cónsul ingles contra los derechos de Nicaragua, Honduras y El Salvador, inculpando a estos que ha sido los agraviados injustamente.

Nosotros, los que queremos y hemos promovido el restablecimiento de la unión Centroamericana, jamás hemos tenido miras algunas particulares; no somos ni hemos sido nunca adversos a los extranjeros, ni les hemos causado mal en sus personas ni bienes; por el contrario, les hemos procurado toda garantía y han vivido en nuestro país, libres y seguros, aun mas que nuestros nacionales, haciendo su comercio aun en medio de trastornos políticos. – Si nos hemos quejado de los ingleses, es porque su cónsul se ha deleitado en ajar a nuestros gobiernos patrios; porque ha acogido las solicitudes de sus nacionales tan injustas como extravagantes por pérdidas imaginarias, supuestas o exageradas, y ha entablado reclamos en términos que desconoce derecho de gentes y condena la urbanidad; y porque (como el no puede negar) ha suscitado discordias, y dado informes inexactos a su gobierno. – Sin estos manejos, el gobierno británico, habría obrado de otra manera distinta.

Así pues, el gobierno pactante, penetrados de la necesidad de unirse formalmente trabajan constantemente por ver realizado el gran proyecto de que vamos hablando, y esperan que no serán inútiles sus esfuerzos, ni detendrá la mano enredadora de nuestro enemigo común. amazon.com/author/csarcaralv

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