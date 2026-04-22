Liga Élite del Béisbol Cubano: un compromiso con la nación

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La Habana/Prensa Latina

El Presidente de la Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol, Juan Reinaldo Pérez Pardo, destacó la trascendencia de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano, que arrancará el 2 de mayo.

En declaraciones a Prensa Latina, minutos antes de una reunión técnica, afirmó que, a pesar de la situación económica del país, el evento es una respuesta al anhelo del pueblo cubano por el béisbol, un «patrimonio cultural de la nación».

El torneo, que reúne a los seis mejores equipos de la 64 Serie Nacional, comenzará el 2 de mayo y se extenderá hasta el 10 de julio. Pérez Pardo subrayó que, en medio de complejidades, la dirección del país ha priorizado los recursos para llevar adelante la liga.

“Nos satisface muchísimo que se haya comprendido la importancia de este deporte para el pueblo. El béisbol es una conquista de la revolución, un símbolo de identidad que debemos defender», expresó.

Con 40 juegos por equipo en la fase clasificatoria, la Liga Élite será un evento que, según el presidente de la federación, está en constante construcción. «No se puede esperar que sea perfecto de inmediato. Necesitamos incluir a los mejores peloteros de Cuba y otros que juegan en ligas extranjeras», afirmó Pérez Pardo, quien reiteró que la liga debe mejorar año tras año.

En la misma videoconferencia, se realizará la selección de los refuerzos por parte de los directores de los seis equipos, los cuales competirán en subseries de cuatro partidos hasta la final. La liga no solo busca consolidar la calidad del béisbol cubano, sino también reafirmar su lugar como una de las grandes pasiones del país.

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