VAMOS pide que todos los partidos sean auditados por la CCR

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Saúl Méndez

Colaborador

El partido político VAMOS afirmó que mantiene abiertas sus puertas a una eventual auditoría de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y sostuvo que “la transparencia no debe ser la excepción de un partido, sino la regla para todos”.

La secretaria general de VAMOS y diputada suplente por San Salvador, Cesia Rivas, dijo que espera que el resto de partidos políticos también sean auditados; ya que, según señaló, la institución no ha reportado auditorías a partidos políticos durante 2025.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el partido político aseguró que la transparencia es una práctica que, como VAMOS, impulsa bajo el lema “Cuentas claras para el pueblo”.

“Esperamos que todos los demás partidos también estén siendo sometidos a este proceso, porque el que nada debe, nada teme”, expresó Rivas.

A la fecha, el partido cuestiona que la Corte de Cuentas no ha publicado su plan de fiscalización dirigido a los partidos políticos.

En 2023 fue la última ocasión en que la institución dio a conocer sus políticas, prioridades y metas anuales, como parte de su último plan operativo.

Asimismo, la CCR no publica informes finales de auditoría, como sí ocurrió de manera regular entre 2009 y 2024.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) de El Salvador es el organismo superior de fiscalización encargado de auditar la hacienda pública y la ejecución del presupuesto estatal. Entre sus funciones se encuentran la realización de auditorías financieras, de gestión y exámenes especiales en ministerios, instituciones autónomas y municipalidades, con el objetivo de garantizar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos.

VAMOS es un partido político salvadoreño inscrito y legalizado por el Tribunal Supremo Electoral el 4 de noviembre de 2017, tras reunir 57,382 firmas requeridas por la ley.

El partido participó por primera vez en la elección presidencial de 2019, con la fórmula integrada por Josué Alvarado como candidato a la presidencia y Roberto Rivera Ocampo como aspirante a la vicepresidencia.

En las elecciones de 2021, el partido obtuvo representación en la Asamblea Legislativa con la diputada Claudia Ortiz. Además, logró una administración municipal con el alcalde Carlos Coca en San Isidro, así como dos representaciones en concejos plurales: Wendy Alfaro en Santa Tecla y Walter Segovia en Zaragoza.

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