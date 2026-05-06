Economista señala reducción de escuelas y menor inversión educativa

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Saúl Méndez

Colaborador

El economista, César Villalona, aseguró que El Salvador tiene hoy menos centros escolares que en 2019.

Según Villalona, cuando el presidente Nayib Bukele inició su mandato el país contaba con 5,400 escuelas públicas, de acuerdo con las series históricas del Ministerio de Educación (MINED), antes de que el Gobierno depurara ese portal. Para 2024, la cifra se redujo a 5,162 centros escolares, según el Registro Oficial MINEDUCYT 2024.

“Es decir, hay menos escuelas que antes”, afirmó, al tiempo que aseguró que no existen datos más recientes y explicó que en 2025 fueron cerradas 72 escuelas y que, durante ese mismo período, no se creó ningún nuevo centro educativo.

“El Gobierno trató de ocultar esa información, pero los medios de comunicación documentaron el cierre de escuelas. Solo en enero de este año fueron cerradas al menos 10, según registros del Diario Oficial”, agregó.

El economista también cuestionó la afirmación de Bukele de que su administración es la que más ha invertido en educación, al señalar que esa declaración no fue respaldada con cifras. Según expuso, en 2019 el presupuesto ejecutado por el Ministerio de Educación representó el 3.8 % del PIB, mientras que en 2025 fue del 3.5 %. Además, indicó que ese año únicamente se ejecutó el 78 % del presupuesto aprobado.

Además, señaló que el programa de paquetes escolares (que incluye útiles, uniformes y calzado), implementado en 2010, beneficiaba a 1.3 millones de estudiantes hasta 2019. Sin embargo, desde 2020 la cobertura se redujo a 1.2 millones de alumnos.

También se refirió al programa de alfabetización, ejecutado con el apoyo de Cuba entre 2009 y 2019, el cual permitió reducir la tasa de analfabetismo hasta el 10 % y erradicarla en cuatro departamentos y 145 municipios. Según Villalona, el gobierno de Bukele canceló el programa en 2020 y, desde entonces, la tasa de analfabetismo se ha mantenido.

Por otra parte, afirmó que la matrícula en colegios privados disminuyó en 40,000 estudiantes en 2025, equivalente al 21 %. Según explicó, la información fue proporcionada por el director de la Asociación de Colegios Privados. En su momento, funcionarios del área de educación atribuyeron la caída a que numerosas familias trasladaron a sus hijos del sistema privado al público, bajo el argumento de que este había mejorado.

“Bukele repitió esa versión, pero los datos la contradicen. Según La Prensa Gráfica, con base en información entregada por el MINED a través de acceso a la información pública, la matrícula en el sistema público disminuyó en 9,386 estudiantes en 2025”, aseveró.

“Este año, la matrícula escolar del sistema privado disminuyó en otros 15,000 estudiantes. Hasta ahora no existen datos oficiales del sistema público”, afirmó.

Asimismo, lamentó que el Gobierno no haya cumplido la promesa de construir cuatro sedes para la Universidad de El Salvador (UES), de las cuales, aseguró, ninguna ha sido concretada.

“También quedó en el olvido la promesa de otorgarle a la UES el presupuesto más alto entre las universidades de Centroamérica, además de otras 11 promesas planteadas durante su discurso en la UES en 2017, cuando estaba en campaña electoral”, denunció.

“Todos los gobiernos del mundo reparan escuelas, unos más que otros, porque invierten recursos en educación. Pero al gobierno de Bukele le gusta ‘informar’ tanto lo poco que hace como lo que n

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