Asamblea avala tercera prórroga de exoneración para misiones extranjeras

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para extender una tercera prórroga al decreto que permite la exoneración de pagos por servicios, derechos y aranceles a personas que integren misiones oficiales extranjeras que participen en eventos de turismo deportivo, artístico y cultural.

Luis Manuel Córdova, jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Aduanas, indicó que las medidas, que serían extendidas por dos años más, buscan seguir “con el impulso” del turismo deportivo y cultural en el país, así como posicionar a El Salvador como un destino especializado en turismo deportivo, especialmente en la práctica del surf.

Este beneficio seguiría aplicándose no solo a las personas que integran misiones oficiales de otros países y que participan en eventos oficiales, sino también a quienes formen parte de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, siempre que no tengan fines comerciales y estén relacionados con ese tipo de turismo.

William Soriano, diputado de Nuevas Ideas, señaló que El Salvador se ha vuelto “más atractivo” para el desarrollo de eventos de talla mundial, como los torneos de surf y que es su deber, como legisladores, garantizar todas las facilidades para el desarrollo de estas actividades.

Además, destacó que el crecimiento en el rubro del turismo ha contribuido al aumento de inversión y con ello se ha visto un crecimiento en el sector construcción.

La iniciativa fue aprobada por primera vez el 25 de mayo de 2021, con un año de vigencia y fue extendida por dos años más, en mayo de 2022. Posteriormente, en abril de 2024, la Asamblea Legislativa autorizó una nueva prórroga para dos años adicionales. Este dictamen será bajando al pleno en la sesión plenaria convocada para este jueves.

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