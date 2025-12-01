Presentan al sector turismo de La Libertad y Sonsonate modelos de economía circular

Compartir

“Este no es un proceso aislado, sino una ruta compartida, donde cada empresa aporta a un cambio territorial mayor dentro de la economía circular”

A través del proyecto Reaccioná, CESAL, CAPRI Recycling y el Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNPML), con apoyo de la Unión Europea, pretenden que hoteles y restaurantes del sector turístico de La Libertad y Sonsonate puedan mejorar su desempeño en el uso del agua, energía y gestión de residuos, para reducir impactos ambientales.

La iniciativa busca alinear esfuerzos, abrir oportunidades de colaboración y animar a las empresas a integrarse en la ruta hacia modelos de economía circular e incorporarlas al proceso de Acuerdos de Producción Limpia (APL).

Reaccioná busca la articulación territorial, donde empresas, municipalidades, organizaciones locales y ciudadanía avancen hacia un modelo más responsable y eficiente, en términos de producción y consumo.

Rosalía Soley, coordinadora del Área de Economía Circular de CESAL, afirmó que la economía circular viene desde la sostenibilidad socio ambiental, está relacionada con la eficiencia y los principios de protección del medio ambiente, pero también dentro de los parámetros de igualdad y oportunidades para las comunidades y sectores que le dan ese dinamismo a la economía.

“Una economía circular no puede ser totalmente circular si no hay participación de todos estos actores, es decir, cómo hacemos más eficientes los modelos de producción, pero también esa corresponsabilidad, de la manera que yo consumo y produzco, el para qué, cómo y para quiénes”, dijo.

Asimismo, destacó que las empresas del sector turismo ponen en práctica algunos componentes en sus modelos de negocios, pero siempre debe haber una mejora en esos modelos, donde se integre el uso eficiente del recurso hídrico, la energía y los residuos, que no son basura, porque estos desechos generan oportunidades para otros sectores.

Soley ejemplicó que el plástico es un material el cual puede utilizarse, y generar otras oportunidades a sectores o cooperativas económicas, se tendrán campañas de sensibilización y cambios de comportamiento de las comunidades para el uso y gestión de puntos verdes, donde llevar los plásticos que puedan servir a otros sectores.

El proyecto Reaccioná inició este año y se pretende terminar a finales de 2027, contempla diferentes tipos de actividades, se pretende llegar a más de 150 mil personas, sobre todo de los departamentos de la Libertad y Sonsonate, pero en general, las campañas de comunicación llevan a ese cambio de comportamiento, porque al final, si no hay una participación de todas las personas de los diferentes sectores, no es posible hablar de economía circular.

Entre los beneficios para las empresas al incorporarse a este proyecto está, principalmente la productividad, rentabilidad y tener un orden en su parte legal y administrativa, ya que inicialmente busca optimizar recursos, y mejorar la eficiencia en sus procesos.

Al implementar una auditoría a determinado negocio se chequeará cómo hacen los procesos desde recepción, manejo de agua caliente, lavado, lavandería, disposición de desechos, y como parte de la economía circular ver qué cosas pueden retornar en forma de reciclaje.

El representante de la Asociación Zonte Lindo, Camilo Menéndez, señaló que su empresa hotel Palo Verde ya cuenta con una certificación de sostenibilidad, sin embargo, no es suficiente hacerlo a nivel individual, sino el objetivo es llevarlo a cabo de forma colectiva, generar más conciencia en la comunidad y en otros nuevos empresarios a fin de avanzar en la misma dirección.

“Desde el punto de vista empresarial, nosotros estos temas ya los practicamos, para mantener una playa en armonía con el medio ambiente, buscando una producción más limpia, así como aprender más en cuestiones de reciclaje, consumo de agua y eficiencia energética, el proyecto está destinado específicamente para la zona costera de La Libertad y Sonsonate”, sostuvo.

Entre tanto, Juan Luis Molinuevo, representante de la Unión Europea en El Salvador, manifestó que se harán talleres y formaciones, para crear alianzas con instituciones y sector privado, que permita llegar al objetivo planteado, que sea un turismo sostenible y se pueda mantener durante las próximas décadas todos los beneficios que trae.

“Como Unión Europea vamos a apoyar todos los Acuerdos de Producción Limpia, ya que este proyecto de Reaccioná tiene un gran componente de reciclaje, apoyaremos con talleres, asistencias técnicas y acompañamiento para lograr en El Salvador un mejor turismo”, reafirmó.

El objetivo es acompañar a las empresas desde el inicio, escuchar sus necesidades y facilitar un proceso que sea útil, práctico y ajustado a la realidad del sector empresarial en los territorios.

