Derechista Asfura lidera resultados de elecciones en Honduras

Tegucigalpa/Prensa Latina

El candidato presidencial del derechista Partido Nacional (PN) de Honduras, Nasry Asfura, lidera los resultados preliminares de las elecciones generales celebradas en este país centroamericano, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En una comparecencia con más de hora y media de retraso, la presidenta consejera del CNE, Ana Hall, confirmó que Asfura, quien recibió el apoyo público del mandatario estadounidense, Donald Trump, obtiene 530 mil 73 votos con el 34,25 por ciento de las actas escrutadas hasta el momento.

De cerca le sigue el también aspirante de derecha del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, con 506 mil 316 papeletas, mientras la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, aparece en tercer lugar con 255 mil 972 votos.

