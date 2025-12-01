China insta a Japón a retractarse de comentarios erróneos y dejar de evadir responsabilidades

Compartir

BEIJING/Xinhua

China insta a la parte japonesa a aprender las lecciones de la historia, realizar un ejercicio de introspección, tomar con seriedad lo que ha escuchado de la parte china, retractarse sinceramente de sus comentarios erróneos al mismo tiempo que asume y toma acciones concretas para cumplir sus compromisos políticos con China, dijo hoy lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Lin Jian.

«En cuestiones de principio, una actitud evasiva no conducirá a ningún lado a la parte japonesa», señaló Lin en una rueda de prensa habitual.

Lin dijo que la parte japonesa sigue ocultando y eludiendo su postura sobre la cuestión de Taiwan. Cuando se le pregunta, la parte japonesa sencillamente no menciona la Declaración de El Cairo, la Proclamación de Postdam y el Instrumento de Rendición de Japón, todos los cuales estipulan claramente que Taiwan sea devuelta a China, ni los cuatro documentos políticos que constituyen la base política de las relaciones entre China y Japón, tampoco el compromiso político asumido por el Gobierno japonés con el principio de una sola China, afirmó.

Lin dijo que todo lo que ha hecho la parte japonesa es eludir la cuestión afirmando que su postura «permanece sin cambio», y agregó que ni una sola vez la parte japonesa ha articulado completamente de qué postura se trata con exactitud.

El vocero indicó que quizá lo que la parte japonesa no aclara no es sólo su postura sobre la cuestión de Taiwan. El 1 de diciembre se conmemora el 82° aniversario de la Declaración de El Cairo. Este documento, junto con una serie de otros instrumentos legales internacionales, estipula la soberanía de China sobre Taiwan, y son resultados vitales de la Guerra Mundial Antifascista y una parte integrante del orden internacional de posguerra.

«Japón tiene una obligación en virtud del derecho internacional de acatar esos documentos, requisito indispensable para que Japón sea readmitido en la comunidad internacional después de la guerra. Sin embargo, la parte japonesa ni siquiera menciona una palabra sobre esos instrumentos con pleno efecto según el derecho internacional y, en cambio, sigue citando un documento que excluye a China y a algunos otros países asiáticos que más sufrieron la agresión y el colonialismo japoneses», afirmó.

«Esa es una clara señal de olvido del trágico recuerdo de la agresión militarista de Japón, un grave desprecio por la historia de la Guerra Mundial Antifascista y un flagrante desafío a la autoridad de la ONU y al orden internacional de posguerra», comentó.

Lin dijo que en años recientes la parte japonesa ha estado reestructurando las políticas de seguridad y defensa, reforzando el presupuesto de defensa año tras año y buscando revisar sus tres principios no nucleares, y algunas fuerzas en Japón han estado realizando grandes esfuerzos para librarse de la Constitución pacifista y de las obligaciones legales de Japón como país derrotado en la Segunda Guerra Mundial.

«Nunca aprendieron realmente las lecciones de la historia, nunca hicieron realmente un ejercicio de introspección sobre las atrocidades de guerra de Japón ni las analizaron con seriedad, y nunca buscaron realmente impedir el resurgimiento del militarismo en Japón. Esperan que, al encubrir y no mencionar la verdadera historia, puedan, de alguna manera, hacer que el mundo olvide y exonere a Japón de sus obligaciones, pero el mundo no se dejará engañar», afirmó Lin.

«No se debe revertir el curso de la historia, ni traspasar el límite de la paz. Japón tergiversó la situación y continuó por el camino equivocado. China no lo aceptaría en absoluto», aseveró el portavoz.

