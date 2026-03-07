Crecimiento económico de China para 2026 es «proactivo y pragmático», asegura funcionario

BEIJING/Xinhua

El objetivo de crecimiento económico de China para 2026 es «proactivo y pragmático», reflejando una evaluación amplia de las condiciones internas y los cambios en el entorno externo, aseguró hoy jueves un funcionario.

Sin dejar de buscar mejores resultados en la práctica, el objetivo de crecimiento económico de entre 4,5 y 5 por ciento está diseñado para encontrar un equilibrio entre lo que se necesita y lo que resulta factible, detalló Shen Danyang, jefe del grupo responsable de redactar el informe sobre la labor del Gobierno de este año, que fue presentado hoy jueves al máximo órgano legislativo nacional para su deliberación.

Shen señaló que el rango objetivo deja margen para el ajuste estructural, la prevención de riesgos y las reformas, manteniéndose en líneas generales con la visión del país para 2035.

El objetivo preserva la flexibilidad para responder a un entorno externo más complejo, permite a los gobiernos locales adaptar los objetivos regionales y ayuda a dirigir la atención hacia un desarrollo de alta calidad, subrayó el funcionario.

La meta también resulta coherente con el potencial de crecimiento de China, dijo Shen, tras resaltar que muchas instituciones económicas, economistas y grupos de expertos tanto nacionales como internacionales han realizado sus propias estimaciones y han encontrado resultados en línea general con las expectativas del Gobierno.

El ritmo proyectado sería uno de los más altos para las principales economías a nivel mundial, de acuerdo con la misma fuente.

El funcionario destacó que la resiliencia económica de China, el crecimiento de nuevas fuerzas productivas de calidad, políticas macroeconómicas más proactivas y reformas más profundas en áreas clave ayudarán a desbloquear un mayor potencial.

«Siempre que aprovechemos plena y eficazmente todas las condiciones favorables, podremos esforzarnos al máximo por lograr mejores resultados, con una mejora tangible en la calidad y un aumento razonable en la cantidad», afirmó Shen.

