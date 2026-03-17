Combustibles subirán hasta $0.26 a partir de este martes

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los precios de los combustibles tendrán un aumento de hasta de $0.26, a partir de este martes, anunció la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía, este lunes.

En la zona central, la gasolina Superior, Regular y el Diesel subirá, $0.26, $.025 y $0.26 respectivamente, costando, $4.08, $3.84 y $3.77 en el mismo orden.

En la zona occidental, la gasolina Superior, Regular y Diesel subirán $0.26, $0.25 y $0.26 respectivamente, costando $4.09, $3.85 y $3.78 en el mismo orden.

En la zona oriental, la gasolina Superior, Regular y Diesel subirán $0.26, $0.25 y $0.26 respectivamente, costando $4.12, $3.88 y $3.82 en el mismo orden.

La DGHM informó sobre algunos factores internacionales que influyen en los precios de los combustibles entre ellos, el cierre del Estrecho de Ormuz, que continúa generando incrementos en los precios internacionales de los hidrocarburos. Otro de los factores es el incesante conflicto geopolítico en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán que genera alzas generalizadas del precio internacional del petróleo y sus derivados. La Agencia Internacional de Energía (AIE) informó disminuciones en las reservas de gasolinas y diésel, provocando aumentos en sus precios internacionales.

Los salvadoreños acudieron este lunes a diversas gasolineras del país para abastecerse de combustible en sus vehículos.

Los nuevos precios estarán vigentes del 17 al 30 de marzo de 2026. Los ciudadanos, que conducen vehículo, enfrentarán un golpe a los bolsillos debido al incremento.

En la opinión pública y en redes sociales los ciudadanos esperan que este incremento no suba los precios de los productos de la canasta básica, que de por sí ya son elevados; piden a la Defensoría del Consumidor y a las autoridades correspondientes a estar alerta ante estas situaciones.

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