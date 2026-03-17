Cruz Roja Salvadoreña honra la memoria de su presidenta departamental 

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Saúl Méndez

Colaborador

El pasado domingo 25 de marzo, en horas de la tarde, tres personas murieron y otras cinco resultaron lesionadas en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 73½ de la carretera Litoral, a la altura del Complejo Educativo Familia Blanco, en el cantón Santa Cruz Porrillo, distrito de Tecoluca, municipio de San Vicente Sur.

Entre las víctimas mortales se encuentra Sandra Nohemí Benítez, presidenta de la Delegación Departamental de La Unión de Cruz Roja Salvadoreña, quien viajaba junto a Marta Lidia Vásquez Espinal y María de los Ángeles González de Bonilla, ambas esposas de socorristas de la institución.

De acuerdo con información oficial, dos de las mujeres fallecieron en el lugar del percance, mientras que una tercera murió posteriormente en un centro asistencial. Las autoridades también confirmaron que Marta Lidia Vásquez Espinal se encontraba en estado de embarazo.

En el siniestro otras cinco personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital Nacional Santa Teresa, en Zacatecoluca, departamento de La Paz.

El informe preliminar indica que el conductor de un microbús Hyundai, placas P73DC2, perdió el control del vehículo, impactó contra un árbol y posteriormente volcó.

Socorristas señalaron que el grupo regresaba de la actividad del “Paso del Hombre”, desarrollada ese mismo día por la mañana en el departamento de La Libertad, y se dirigía hacia la zona oriental del país cuando ocurrió el accidente.

En la atención de la emergencia participaron de forma coordinada equipos de Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Verde Salvadoreña, Comandos de Salvamento, Cuerpo de Bomberos y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM 132).

Tras conocerse la tragedia, diversas organizaciones humanitarias como Save the Children expresaron sus condolencias. “Su compromiso, vocación de servicio y entrega a la labor humanitaria dejan una huella profunda y un legado que será recordado con respeto y gratitud”, manifestaron.

Comandos de Salvamento también se solidarizó con la institución afectada. “A los compañeros de Cruz Roja: no importa el color del emblema, tenemos una misma misión. Nuestras condolencias”, expresaron.

Por su parte, Cruz Verde Salvadoreña lamentó el fallecimiento de Benítez y expresó sus condolencias a familiares, amigos y miembros de la institución.

Homenaje póstumo

Con el objetivo de honrar la memoria de Sandra Nohemí Benítez, la Cruz Roja Salvadoreña convocó a un homenaje póstumo programado para el lunes 16 de marzo de 2026, a las 7:00 de la noche.

El acto se incluyó un minuto de silencio, acompañado por un minuto de sonido de sirenas de ambulancia; además, se realizará la elevación de la bandera a media asta y el canto del Himno del Voluntario.

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