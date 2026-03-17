Conmemoran a Marianela García Villas y a víctimas de la masacre de La Bermuda

Compartir

Ramón Suizo

Colaboración para Diario Co Latino

Campesinas y campesinos de distintas comunidades realizaron el pasado sábado una jornada de conmemoración en memoria de Marianela García Villas y de más de 30 personas asesinadas durante la masacre de la Hacienda La Bermuda, ocurrida entre el 14 y 15 de marzo de 1983 en el contexto del conflicto armado salvadoreño.

Las actividades se desarrollaron en el cantón El Papaturro y en el terreno donde se ubicaba la Hacienda La Bermuda, en las cercanías del Cerro de Guazapa. La jornada incluyó una marcha de farolitos, actos culturales, testimonios de sobrevivientes y una misa en recuerdo de las víctimas.

La conmemoración recordó uno de los episodios ocurridos durante la guerra civil salvadoreña (1980–1992), periodo marcado por múltiples violaciones a los derechos humanos y enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y organizaciones guerrilleras.

De acuerdo con los organizadores del evento, la marcha inició al caer la noche en El Papaturro y se dirigió hacia el lugar donde ocurrieron los hechos. A lo largo del recorrido, los participantes portaron faroles y entonaron canciones históricas vinculadas a la memoria del movimiento insurgente.

Al llegar al sitio de la antigua hacienda, los asistentes realizaron un acto de homenaje en el que también se expresaron mensajes de solidaridad con distintos pueblos en conflicto en el mundo. Durante la actividad cultural se presentaron interpretaciones musicales y cantos tradicionales asociados a la memoria histórica de las comunidades a cargo de, Grupo Musical Modesto Ramírez de Soyapango.

Uno de los momentos centrales fue la misa comunitaria celebrada por el sacerdote conocido como Padre Trini, quien llamó a los asistentes a mantener viva la memoria de quienes murieron durante el conflicto armado y a continuar la búsqueda de justicia y verdad.

La jornada también incluyó testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas. Entre ellos participó Isaías Sandoval, identificado como excomandante guerrillero conocido como “Felipe Ardilla”, quien relató que varios miembros de su familia, incluido, su hermano Nelson, murieron durante la masacre.

Otra sobreviviente recordó cómo logró escapar junto a su familia cuando era niña. Según su testimonio, algunos pobladores lograron huir de la zona tras percatarse del peligro, mientras otros quedaron atrapados en medio del operativo militar.

Los organizadores también reconstruyeron el contexto de los hechos ocurridos en marzo de 1983. Según los relatos presentados durante la conmemoración, en ese periodo las comunidades campesinas del Cerro de Guazapa enfrentaban operativos militares tras una serie de enfrentamientos y desplazamientos masivos de población.

“En marzo de 1983, recién de regreso en sus humildes casas en el Cerro de Guazapa, cansados y hambrientos de largos días de huida de la Fuerza Armada, varios pobladores con heridas y todos doloridos por la pérdida de 250 familiares y compañeras y compañeros en la masacre del 28 de febrero en el Plan del Tenango y la Cuesta de Guadalupe, los muchos pobladores del Cerro fueron avisados por el Poder Popular de que el Ejército de la dictadura estaba por invadir otra vez Guazapa”, por lo que emprendieron la huída nuevamente.

En ese contexto, “El 14 de marzo, una columna de compas no operativos de la guerrilla, sanitarias, logística, educación y propaganda decidieron salir del cerco enemigo hacia la zona de Radiola, entre ellas iba Marianela García Villas, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador CDHES no-gubernamental, quién en las últimas semanas había recogido en Guazapa abundante material de pruebe del uso por la Fuerza Armada de Napalm y otras armas prohibidas por el derecho internacional. Próximamente los iba a presentar en Ginebra a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A Marianela le había asignado a la guerrillera Sonia para apoyarla en su tarea y al mismo tiempo para su seguridad”.

De acuerdo con los testimonios, la columna pasó cerca de la Hacienda La Bermuda sin saber que en el lugar se encontraba una unidad militar. Posteriormente se produjo un enfrentamiento que dejó más de 30 personas muertas.

Según los relatos presentados durante el acto, García Villas resultó herida y posteriormente fue trasladada a instalaciones militares en San Salvador, donde murió tras ser detenida.

Los participantes señalaron que, tras los hechos, una columna guerrillera regresó al lugar en la madrugada del 15 de marzo para dar sepultura a las víctimas.

Las comunidades organizadoras indicaron que este tipo de actos busca mantener viva la memoria histórica de lo ocurrido durante la guerra civil salvadoreña y rendir homenaje a las personas que perdieron la vida en ese periodo.

También hubo manifestaciones de solidad como exigir a los EEUU la inmediata liberación del Presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia. La condena al Bloqueo estadounidense contra Cuba, que ya lleva más de 60 años, y a la heroica Resistencia de los pueblos de Palestina, El Líbano, Yemen, Irak e Irán.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...