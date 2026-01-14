Página de inicio » Nacionales » PNC detiene a responsable accidente de tránsito que cobró una vida en Quezaltepeque
PNC detiene al sujeto responsable de ocasionar el accidente de tránsito ocurrido en carretera Panamericana en Quezaltepeque. Foto: Diario Co Latino / Cortesía.

PNC detiene a responsable accidente de tránsito que cobró una vida en Quezaltepeque

Redacción Nacionales 13 enero, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en PNC detiene a responsable accidente de tránsito que cobró una vida en Quezaltepeque 307 Vistas

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil (PNC) informó la detención de Gerardo Larios Calderón, de 27 años, quien ocasionó un accidente de tránsito la mañana de este martes que dejó a una persona fallecida.

El percance ocurrió sobre el km 26 de la carretera Panamericana, en Quezaltepeque, La Libertad Norte. Según la institución policial, Larios Calderón no guardó la distancia reglamentaria, colisionó con un camión y luego impactó a otro vehículo del sentido contrario, provocando el fallecimiento inmediato de este último conductor.

La PNC informó en su cuenta en X (antes Twitter) que Larios será remitido por el delito de homicidio culposo ante los tribunales.

Este accidente no fue el único ocurrido durante la mañana de este martes; una pareja de esposos de la tercera edad fue atropellada en el kilómetro 27 de la Carretera hacia el Puerto de La Libertad, según informó Cruz Verde Salvadoreña.

El hombre tendría 85 años y su pareja, 80 años; ambos murieron debido al impacto y la gravedad de las lesiones. El responsable huyó del lugar.

Del 1 al 12 de enero de este año el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI) registra 699 siniestros viales, de los cuales han resultado lesionados 437 y 39 fallecidos. Las cifras reflejan una tendencia al alza con respecto al año pasado, pues en el mismo periodo se registraron 496 siniestro viales, dejando 316 lesionados y 30 fallecidos.

