Joven muere esperando cirugía por más de un mes en Hospital El Salvador

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Un joven de 17 años falleció en el Hospital El Salvador esperando una cirugía por más de un mes. Había sido ingresado desde el 7 de diciembre en el Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, al sufrir un accidente en motocicleta, luego fue referido de emergencia al hospital capitalino.

Familiares de la víctima denunciaron en redes sociales que la cirugía del joven era considerada como “urgente”, pero fue postergada en múltiples ocasiones debido a la supuesta falta de materiales e insumos médicos en el Hospital El Salvador.

Días antes de la muerte del joven, su hermana hizo un desesperado llamado al Ministerio de Salud y al presidente de la República, Nayib Bukele, pues les habían informado que la intervención podría tardar hasta un mes más.

La muerte del menor de edad es considerada por los familiares, como una negligencia médica en el hospital El Salvador, donde según el gobierno brindan una atención de primer mundo.

“Qué impotencia en verdad, cómo pueden decir que enviarán una persona para su casa sabiendo y viendo la gravedad del caso de mi hermano, tenemos 25 días en angustia esperando y confiando en Dios que nos resuelvan y hoy sale que debemos esperar un mes más hasta nuevo aviso, porque el hospital aún no tiene el material que mi hermano necesita”, denunció la familia en redes sociales.

Los familiares pidieron la ayuda del gobierno y las autoridades de Salud, para que los doctores obtuvieran el material a utilizar en la cirugía, ya que ellos son personas de bajos recursos económicos y era imposible costear una operación tan costosa.

“Pedimos que nos ayuden y hagan lo posible de obtener ese material para hacer lo que mi hermano necesita, las enfermeras y el personal han tratado de la mejor manera a mi hermano, lástima las circunstancias que aún no tienen la disponibilidad del material que se necesita. Estamos mal, por qué no ayudan en verdad a las personas que sí lo necesitan, señor presidente ayúdenos en esta noble causa”, expresó la hermana de la víctima.

El menor de edad era residente de la colonia San Francisco, cantón El Pilón, Conchagua, departamento de La Unión.

Las organizaciones, sindicatos y gremiales expresaron que estas situaciones podrían ocurrir al despedir al personal, así como tener en abandono la red pública de salud, en reiterada ocasiones se ha denunciado que no hay abastecimiento ni en el 50% de insumos médicos y medicamentos necesarios para atender a la población.

Diputado Francisco Lira criticó que el presupuesto del hopital de mascotas Chivo Pets tenga un presupuesto de cinoco hospitales de la red nacional.

