SITRASALUD y MTD denuncian supresión de 3,643 plazas en lo que va del año

Compartir

“Exigimos la suspensión inmediata de los despidos y supresión de plazas, traslados arbitrarios y sanciones injustificadas, como es el caso del Hospital Nacional Rosales y en otras dependencias de salud”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) y el Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD) denunciaron que en el Presupuesto General de la Nación 2026 se suprimieron, sin seguir el proceso de ley, 3,643 plazas de trabajadores en instituciones públicas, quienes serán condenados al desempleo.

“El régimen inconstitucional de Nayib Bukele está y seguirá despidiendo a trabajadores de manera ilegal y arbitraria. Entre el año 2025 y lo que va de 2026, aproximadamente 23,423 personas fueron cesadas de sus puestos, violentando las leyes laborales de El Salvador”, expresó Héctor Rodríguez, dirigente del MTD.

Rodríguez dijo que se han incrementado las renuncias del personal médico, enfermería y administrativo, debido al maltrato laboral, lo que ha generando deterioro en la calidad de los servicios de salud debido a la falta de personal, medicamentos e insumos médicos.

Rodríguez hizo un llamado a la clase trabajadora a vencer el miedo y demandar el derecho al trabajo contemplado en la Constitución de la República y hacer uso del sistema de justicia, aunque se encuentre cooptado, porque se deben agotar las instancias nacionales para acudir a las instancias internacionales.

“Estamos llegando a una situación de despidos tan grave que incluso supera los despidos durante el primer quinquenio constitucional del gobierno de Nayib Bukele, en esos cinco años se tuvieron 21,000 despedidos, en todo 2025 y lo que va del año 2026 estamos llegando a más de 23,000 personas que han sido despedidas sin seguir el debido proceso”, denunció Rodríguez.

Silvia Navarrete, secretaria general de SITRASALUD, pidió la suspensión inmediata de los despidos y supresión de plazas, traslados arbitrarios y sanciones injustificadas, como es el caso del Hospital Nacional Rosales y en otras dependencias de salud.

Además, pidió el cese del acoso y sobrecarga laboral, porque afecta la atención eficiente a la población usuaria de los servicios del MINSAL, y, sobre todo, se violan los derechos laborales conquistados como son contratación por ley de salarios, respeto a la jornada de 8 horas laborales, pago de horas extras, vacaciones, seguro social y AFP, entre otros.

A criterio de Navarrete, basta ya con la precarización laboral a través de la contratación de servicios profesionales que niegan el derecho a las personas a enfermarse o ahorrar para un retiro digno. Las comisiones del Servicio Civil deben actuar conforme a ley, y no ser cómplices de las ilegalidades cometidas por los actuales funcionarios.

“Exigimos el respeto al derecho a la libre sindicación, alto a la persecución sindical por parte del ministro de Salud Francisco Alabi, quien además, ha desatado una campaña para obligar a la desafiliación de las trabajadoras y trabajadores de dicha secretaría de estado y sus dependencias”, reiteró.

A la vez, exigió al ministro de Trabajo, Rolando Castro, la entrega inmediata de las credenciales a SITRASALUD y la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños; asimismo, el cese de la medida revanchista que pretende ahogarlos económicamente e intenta inhabilitar para que no puedan ejercer la representación legal de sus afiliados.

“Se debe iniciar procesos contra funcionarios que han ordenado despidos de manera ilegal contra sindicalistas y personal de salud, confrentemos a los jueces del Órgano Judicial para que resuelvan conforme a derechos sin presiones ni criterios políticos”externó.

La secretaria general de SITRASALUD exhortó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), verificar el proceso amañado a través del cual se conformó el Consejo Superior del Trabajo, que no está cumpliendo el rol de velar por el respeto al derecho a la libertad de organización, libre sindicación y al fuero sindical e inste al Ministro de Trabajo, Rolando Castro, a actuar en apego a los convenios 87 y 98 ratificados por el Estado salvadoreño.

Tanto el MTD como SITRASALUD consideraron que el drama de despidos en el sector salud es grave. El pasado 9 de enero se conoció que en el Hospital Policlínico Arce del Seguro Social fueron despedidas 10 empleados, quienes son elementos claves para la atención de pacientes con alguna discapacidad, enfermedades crónicas y adultos mayores.

La medida de suprimir plazas y despedir ilegalmente a los trabajadores ha generado una precarización más en la atención a los pacientes en el sistema de salud. Através de redes sociales se ha denunciado la muerte de personas por falta de atención, ya que los centros de salud no cuentan con personal, medicamentos ni insumos médicos.

Sin embargo, a través de toda la propaganda del gobierno se ha culpado a los trabajadores de salud de ser malos empleados, cuando en realidad los responsables de las fallas en el sistema de salud son las máximas autoridades del país, quienes han generado todo este caos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...