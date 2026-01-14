Trabajadores del transporte venezolanos piden liberación de Maduro

Compartir

Caracas/Prensa Latina

El sector transporte de Venezuela realizó este martes una gran movilización por las calles de Caracas en apoyo a la presidenta encargada Delcy Rodríguez y en reclamo por la liberación del mandatario Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores.

Con cifras estimadas en más de 10 mil motorizados, los hombres y mujeres del ramo, de donde proviene Maduro, se concentraron en el Poliedro de Caracas para luego salir a las calles en contundente respaldo a su líder obrero, secuestrado junto a su pareja el pasado 3 de enero tras una agresión armada.

En el acto el presidente del sindicato del Sistema Metro de Caracas, Edison Alvarado, leyó un documento en representación de todos los trabajadores del sector en el que ratificaron su respaldo a la presidenta encargada, así como a la defensa de la soberanía y la paz del país.

Patentizaron, de igual manera, su confianza en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y organismos de seguridad del Estado y destacaron la unidad monolítica del pueblo trabajador como un escudo moral frente a las agresiones externas, informó la Agencia Venezolana de Noticias.

Los trabajadores manifestaron su compromiso de seguir garantizando el funcionamiento de todos los servicios que integran el sistema del transporte, que incluye la movilidad humana, insumos para la salud y alimentación.

El ministro para el Transporte Ramón Velázquez manifestó que el presidente Nicolás Maduro “nos manda su seña de fortaleza y que está llevando una lucha por la verdad en conjunto con la primera combatiente Cilia Flores, por la esperanza de nuestro pueblo”.

Velázquez señaló que Maduro es ejemplo de entereza y hombre con fortaleza porque defiende la verdad.

Por su parte, el vicepresidente de Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Guerra, agradeció en nombre de su familia el apoyo de los trabajadores y recordó que su padre proviene de ese sector.

Declaró que ambos se mantienen “firmes y fuertes” allá en Estados Unidos, donde permanecen secuestrados y en espera de un juicio.

