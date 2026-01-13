Página de inicio » Multimedia » El MTD y el SITRASALUD se pronuncia por el despido ilegal de 23,423 trabajadores

El MTD y el SITRASALUD se pronuncia por el despido ilegal de 23,423 trabajadores

Redacción Nacionales 13 enero, 2026 Multimedia, Nacionales Comentarios desactivados en El MTD y el SITRASALUD se pronuncia por el despido ilegal de 23,423 trabajadores 273 Vistas

Compartir
        

Ver también

Diputada Marcela Villatoro se pronuncia en el tema de Ciudad Marsella II

Compartir        Redacción Nacionales @DiarioCoLatino La diputada de oposición, Marcela Villatoro, manifestó recientemente en sus redes sociales …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.