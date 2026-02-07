Página de inicio » Nacionales » Accidente de tránsito en carretera a Santa Ana deja un menor fallecido

Accidente de tránsito en carretera a Santa Ana deja un menor fallecido

7 febrero, 2026

Un trágico accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 77 de la carretera que de Metapán conduce hacia Santa Ana y dejó como saldo la muerte de un menor de edad y tres personas lesionadas.

En el percance se vieron involucrados una motocicleta, un vehículo particular y un camión. Los heridos fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial, donde reciben atención médica.

El paso por la zona se encuentra restringido mientras las autoridades realizan las labores correspondientes. Agentes de la Policía Nacional Civil permanecen en el lugar efectuando la inspección técnica para establecer responsabilidades en el hecho.

Este accidente vuelve a poner en evidencia la necesidad de extremar precauciones al conducir por las carreteras del país.

