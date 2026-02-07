Página de inicio » Nacionales » Vientos Nortes y bajas temperaturas seguirán este sábado 

Vientos Nortes y bajas temperaturas seguirán este sábado 

Redacción Nacionales 7 febrero, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en Vientos Nortes y bajas temperaturas seguirán este sábado  217 Vistas

Compartir
        
Diario Co Latino
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que este sábado continúan los Vientos Nortes y las temperaturas disminuidas en el territorio nacional.
Según su pronóstico, el día estará con un cielo mayormente despejado, con un poco de nubosidad ocasional en tránsito durante la tarde.
Los Vientos Nortes variarán de 9 a 18 km/h, con ráfagas ocasionales de hasta 40 km/h, más sensibles en las zonas altas del occidente.
Las temperaturas continuarán disminuidas, la principal influencia serán los Vientos Nortes

Tags

Ver también

Cabo de la FAES muere en operativo fronterizo

Compartir        Redacción Nacionales @DiarioCoLatino El viernes 6 de febrero, en el Cantón Zapote Brujo, Matapán, Río …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.