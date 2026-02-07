Vientos Nortes y bajas temperaturas seguirán este sábado

Diario Co Latino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que este sábado continúan los Vientos Nortes y las temperaturas disminuidas en el territorio nacional.

Según su pronóstico, el día estará con un cielo mayormente despejado, con un poco de nubosidad ocasional en tránsito durante la tarde.

Los Vientos Nortes variarán de 9 a 18 km/h, con ráfagas ocasionales de hasta 40 km/h, más sensibles en las zonas altas del occidente.

Las temperaturas continuarán disminuidas, la principal influencia serán los Vientos Nortes

