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MARN prevé lluvias para este Domingo de Resurrección 

Redacción Nacionales 5 abril, 2026 Nacionales, Portada Comentarios desactivados en MARN prevé lluvias para este Domingo de Resurrección  431 Vistas

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Redacción Nacionales

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Para este Domingo de Resurrección, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa que durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias temprano por la mañana y después, cerca del mediodía, en sectores cercanos a la cordillera del Bálsamo.

Desde el mediodía, la nubosidad se concentrará en las cercanías de la franja volcánica, con lluvias en distintos tramos, principalmente en el centro y occidente, y el resto de la tarde nublado en sectores de la cadena montañosa norte, con lluvias y tormentas principalmente en Chalatenango, norte de Santa Ana, de Cabañas, Morazán y sus cercanías.
En la noche, continuarán las lluvias y las tormentas en sectores de la zona norte, oriental y central.
El viento estará de 9 a 18 km/h. Las temperaturas generarán un ambiente muy cálido durante la tarde, y fresco en la noche y en la madrugada.
La principal influencia será el flujo ligeramente acelerado del este, con humedad, combinado con una vaguada prefrontal, lo que aporta inestabilidad en superficie para la formación de nubosidad que generará lluvias y tormentas entre moderadas y fuertes.

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