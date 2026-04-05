Tripulantes estadounidenses son rescatados en lo profundo de montañas de Irán, dice Trump

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WASHINGTON/Xinhua

Los tripulantes del avión caza F-15 estadounidense derribado fueron rescatados «en lo profundo de las montañas de Irán» y resultaron «gravemente heridos», dijo hoy domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una publicación en Truth Social.

En otro mensaje, amenazó que el martes será el «Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno» para Irán, y urgió de nuevo a este país a que abra el estrecho de Ormuz.

También anunció que ofrecerá una conferencia de prensa con el ejército a las 13:00 hora del este (17:00 GMT) del lunes, tres horas después de que expire la «advertencia de 48 horas» que hizo a Irán.

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