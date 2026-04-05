Varios soldados estadounidenses mueren en operación de rescate de tripulantes de avión derribado en Irán, según Fars

TEHERÁN/Xinhua
Varios soldados estadounidenses murieron en una operación militar para rescatar a la tripulación de un avión de combate derribado en Irán, informó hoy domingo la agencia de noticias iraní Fars.
Irán afirma haber destruido un avión de transporte C-130 y dos helicópteros Black Hawk
Varios «objetos voladores» fueron destruidos durante la misión estadounidense de rescate de un piloto en Irán, informó hoy domingo la agencia de noticias Tasnim. Según la información, un portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, que es el comando unificado de las fuerzas armadas iraníes, indicó que entre las aeronaves derribadas se encontraban un avión de transporte militar C-130 y dos helicópteros Black Hawk.
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