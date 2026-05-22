Cristosal acusa a Christian Guevara de difundir montaje en redes sociales

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Saúl Méndez

Colaborador

La organización Cristosal denunció que el diputado y jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, difundió en redes sociales una publicación falsa con un montaje utilizando el logotipo de la institución, lo que calificó como una táctica de desinformación.

Para Cristosal, este hecho constituye un ataque y representa un ejemplo de la campaña de desprestigio que, según la organización, han impulsado funcionarios públicos e “influencers” contra organizaciones y defensores de derechos humanos en El Salvador.

“Es igualmente lamentable que, en lugar de usar sus redes para divulgar información legislativa, como corresponde a alguien de su investidura, el diputado las utilice para atacar a quienes ejercen su derecho a defender derechos”, enfatizó Cristosal.

El diputado también compartió montajes con la bandera del FMLN y el logo del medio digital El Faro.

La organización Cristosal ha investigado casos de corrupción y denunciado violaciones a los derechos humanos en El Salvador. Sin embargo, se vio obligada a trasladarse al exilio desde el 17 de julio de 2025, debido a lo que considera una escalada represiva del gobierno del presidente Nayib Bukele contra activistas y organizaciones humanitarias.

Cristosal mantiene una postura crítica hacia la política de seguridad impulsada por Bukele y ha denunciado ser víctima de “acoso”, “espionaje” y “difamación” por parte de lo que ha calificado como una “dictadura” instaurada en El Salvador.

La ONG también brindó asistencia a familiares de 252 venezolanos deportados por Estados Unidos en marzo y recluidos en una megacárcel para pandilleros en El Salvador, situación que la organización ha catalogado como una “desaparición forzada”.

“Ante la creciente represión y cierre de espacios democráticos en El Salvador, y frente a un aparato represivo que actúa sin límites (…), nos vemos obligados a elegir entre la cárcel o el exilio”, expresó desde la capital guatemalteca el director de la organización, Noah Bullock.

La ONG, creada hace 25 años por obispos anglicanos, aseguró que continuará desarrollando su trabajo desde sus oficinas en Guatemala y Honduras con el objetivo de resguardar la seguridad de su equipo.

Por otra parte, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, señaló que desde 2021 ha advertido sobre diversas tipologías de agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas. Entre estas identificó ataques digitales realizados por funcionarios públicos, restricciones al acceso a la información pública, intimidaciones contra quienes revelan información que afecta al Gobierno y amenazas que derivan en acoso digital y “bullying”.

De acuerdo con el OUDH, las intimidaciones registradas responden a distintas acciones orientadas a amedrentar tanto en espacios públicos como al interior de instituciones. Entre ellas mencionó la “sobreexposición” de periodistas y defensores en conferencias de prensa, cadenas nacionales, protestas pacíficas e investigaciones impulsadas por instituciones públicas contra medios de comunicación, entre otros casos.

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