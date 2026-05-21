LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL SALVADOR: UNA DÉCADA DE ABANDONO DEL AGRO

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ESTAMOS CONSUMIENDO MÁS DE LO QUE PRODUCIMOS

Luis Rivera

Hablar de soberanía alimentaria en El Salvador implica preguntarse si el país todavía tiene la capacidad real de producir los alimentos que consume su población o si, por el contrario, depende cada vez más de mercados extranjeros para sostener algo tan básico como la alimentación nacional.

La respuesta, después de analizar la última década, es preocupante: la soberanía alimentaria se ha deteriorado progresivamente.

Aunque algunos indicadores de seguridad alimentaria muestran cierta estabilidad, la producción nacional continúa debilitándose mientras las importaciones aumentan año tras año. En otras palabras, el país consume cada vez más de lo que produce.

Datos del Banco Central de Reserva reflejan un incremento sostenido de las importaciones de alimentos, especialmente granos básicos, verduras, hortalizas, carnes y productos lácteos.¹ Diversos sectores agrícolas estiman incluso que El Salvador importa más del 90% de algunas hortalizas y verduras que consume diariamente.

Esto no es únicamente un problema económico. También representa una pérdida de autonomía nacional.

Un país que no produce sus propios alimentos queda expuesto a crisis internacionales, aumento global de precios, problemas logísticos y dependencia externa permanente.

Sin embargo, el deterioro del sector agropecuario no comenzó en 2022. Desde años anteriores, los productores agrícolas ya enfrentaban serias dificultades derivadas de altos costos de producción, limitado acceso a crédito, escasa inversión estatal y vulnerabilidad climática. La crisis internacional provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania únicamente profundizó una situación que el agro arrastraba desde hacía años.

El incremento mundial en los precios de fertilizantes, combustibles y alimentos terminó golpeando todavía más a un sector que ya operaba con debilidad estructural. Frente a esa crisis, el gobierno respondió principalmente facilitando importaciones y eliminando temporalmente aranceles para contener el costo de la canasta básica.²

Sin embargo, estas medidas funcionaron más como mecanismos temporales de alivio económico que como una solución real al problema de fondo. Mientras se facilitaba la importación de alimentos extranjeros, continuó pendiente una política pública sólida orientada a fortalecer la producción nacional, ampliar el acceso al crédito agrícola, modernizar sistemas de riego y garantizar sostenibilidad para el pequeño productor.

Otro indicador del debilitamiento del sector agropecuario es la reducción progresiva del financiamiento destinado al agro. Datos basados en registros de la Superintendencia del Sistema Financiero reflejan que la cartera de créditos para el sector agropecuario pasó de aproximadamente $451 millones en 2019 a $377 millones en 2023, una disminución cercana a los $74 millones en apenas cuatro años.³

Aunque durante 2024 el Banco de Fomento Agropecuario informó desembolsos por alrededor de $206.7 millones en créditos, dichos recursos no estuvieron destinados exclusivamente al agro, sino también a otros sectores económicos como comercio, microempresa, vivienda y pequeñas empresas.⁴ Esto evidencia que el sector agrícola continúa perdiendo prioridad dentro del financiamiento estatal, pese a tratarse de un área estratégica para la soberanía alimentaria del país.

En el caso del Banco Hipotecario, reportes periodísticos han cuestionado el destino de parte de sus recursos financieros durante los últimos años, señalando una fuerte orientación hacia la compra de deuda pública y operaciones crediticias en favor de terceros, mientras el sector agropecuario continúa enfrentando limitaciones de financiamiento y escaso fortalecimiento estructural.⁵

El pequeño productor agrícola continúa trabajando con escaso acceso a crédito, sistemas de riego insuficientes, altos costos de insumos y una limitada asistencia técnica estatal. Muchos agricultores simplemente ya no logran recuperar lo invertido en cada cosecha.

La situación resulta todavía más delicada si se considera el impacto del cambio climático. El Salvador forma parte del denominado Corredor Seco Centroamericano, una de las regiones más vulnerables de América Latina frente a sequías, tormentas y alteraciones en los ciclos de lluvia.⁶

Entre 2015 y 2020, el país enfrentó fuertes sequías que afectaron seriamente la producción de maíz y frijol. Posteriormente, tormentas tropicales como Amanda y Cristóbal provocaron pérdidas millonarias en cultivos e infraestructura agrícola.⁷

Pese a ello, el sector agropecuario continúa sin transformaciones estructurales profundas.

La discusión sobre soberanía alimentaria no puede reducirse únicamente a mantener precios bajos mediante importaciones. También debería incluir la capacidad nacional de producir alimentos, proteger a quienes trabajan la tierra y garantizar sostenibilidad agrícola a largo plazo.

El deterioro progresivo del agro no solamente plantea un problema económico o productivo. También abre un debate jurídico sobre las obligaciones del Estado frente al derecho a la alimentación y el desarrollo nacional. La Constitución establece, en sus artículos 101 y 103, que el Estado debe promover la producción, proteger la riqueza agrícola y orientar la economía en función del interés social. Asimismo, distintas leyes secundarias vinculadas al desarrollo agrícola, riego, sostenibilidad ambiental y asistencia técnica reflejan que el fortalecimiento del agro constituye también una responsabilidad institucional permanente del Estado.⁸

Tratados internacionales ratificados por El Salvador, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconocen además el derecho de toda persona a una alimentación adecuada y obligan a los Estados a adoptar medidas para garantizarla.⁹

La propia jurisprudencia interamericana ha reconocido que el acceso a la alimentación y a medios de subsistencia forma parte de las obligaciones estatales vinculadas al derecho a una vida digna. Casos conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente relacionados con comunidades indígenas en América Latina, han establecido responsabilidad internacional de los Estados cuando la población queda privada de condiciones básicas para su subsistencia y alimentación.¹⁰

Diversos organismos internacionales han advertido además que el deterioro de la producción agrícola y el acceso limitado a tierra y recursos naturales afectan de manera especial a comunidades rurales y pueblos originarios, para quienes la alimentación y la agricultura constituyen también parte de su identidad cultural y formas históricas de subsistencia.

Actualmente, El Salvador depende cada vez más de alimentos producidos fuera de sus fronteras. Y esa dependencia podría agravarse en los próximos años debido al cambio climático, el aumento poblacional y la volatilidad internacional de precios.

Organismos internacionales como CEPAL han advertido que Centroamérica enfrenta riesgos crecientes para su seguridad alimentaria debido al deterioro climático y la vulnerabilidad agrícola de la región.¹¹

Mientras tanto, el agro continúa perdiendo fuerza económica, apoyo institucional y capacidad productiva.

La soberanía alimentaria no solamente implica producir comida. También representa estabilidad social, resiliencia económica y capacidad nacional de respuesta frente a futuras crisis.

¿Puede un país hablar de desarrollo mientras pierde progresivamente la capacidad de producir sus propios alimentos?

Y más importante aún:

¿Qué ocurrirá cuando la dependencia alimentaria del exterior coincida con una nueva crisis económica, climática o internacional y el país ya no tenga la capacidad suficiente para sostener su propia producción agrícola?

¹ Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), estadísticas de comercio exterior y sector agropecuario:

https://estadisticas.bcr.gob.sv/

² Asamblea Legislativa de El Salvador, decretos de suspensión temporal de aranceles e impuestos a productos alimenticios e insumos agrícolas aprobados desde 2022:

https://www.asamblea.gob.sv/

³ Datos basados en registros de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y reportes sobre financiamiento al sector agropecuario entre 2019 y 2023:

https://www.elsalvadornow.org/2024/07/23/funding-for-agriculture-drops-by-74-million-between-2019-and-2023-financiamiento-para-el-agro-cae-en-74-millones-entre-2019-y-2023/

⁴ Banco de Fomento Agropecuario (BFA), información institucional sobre desembolsos de créditos durante 2024:

https://www.bfa.gob.sv/2025/03/24/el-bfa-desembolso-206-7-millones-en-creditos-en-2024/

⁵ Reportes periodísticos sobre adquisición de deuda pública y orientación de recursos financieros del Banco Hipotecario:

https://www.elsalvadornow.org/2024/02/27/banco-hipotecario-committed-over-500-million-in-government-debt-banco-hipotecario-comprometio-mas-de-500-millones-en-deuda-del-gobierno/

https://www.elsalvadornow.org/2024/01/31/the-4-9-million-in-state-loans-from-the-banco-hipoteracio-for-27-officials-and-3-cousins-of-bukele-los-4-9-millones-en-creditos-estatales-del-banco-hipotecario-para-27-funcionari/

⁶ CEPAL, “El Salvador: efectos del cambio climático sobre la agricultura”:

https://www.cepal.org/es/publicaciones/25919-salvador-efectos-cambio-climatico-la-agricultura

⁷ CEPAL y organismos regionales sobre impacto climático y pérdidas agrícolas en Centroamérica:

https://www.cepal.org/

⁸ Constitución de la República, arts. 101 y 103; legislación secundaria vinculada al desarrollo agrícola, riego y sostenibilidad ambiental:

https://www.asamblea.gob.sv/

⁹ Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 11:

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights

¹⁰ Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay y Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay:

https://www.corteidh.or.cr/

¹¹ CEPAL, informes sobre seguridad alimentaria y cambio climático en Centroamérica:

https://www.cepal.org/es/notas/centroamerica-la-amenaza-climatica-la-seguridad-alimentaria-la-economia

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