Diáspora: voto exterior instrumento de ventaja política

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César Ramírez

@caralvasalvador

En los principios clásicos políticos: “poblar es gobernar” así se instalaban colonias de los imperios dominantes o fuerzas militares que ejercían un dominio territorial, pero en el siglo XX y siglo XXI parece ese principio se invierte: “despoblar es gobernar sin territorio” es complejo, puesto que los salvadoreños en el exterior despoblaron el territorio y han vivido sin gobierno, pero han poblado otra nación extranjera; con las últimas leyes se introduce el concepto circunscripción para diáspora (seis diputados); circunscripción “división administrativa de un territorio” se crea un instrumento que tendrá acciones en un tercer Estado (México, Estados Unidos, Italia, España, Canadá, Inglaterra etc.) puesto que los principios de igualdad constitucionales así lo mandatan, pero de alguna manera la representación individual en tercer Estado genera también otro nivel de relaciones puesto que representa a la población salvadoreña en esa nación (Estados Unidos, México, Canadá etc.) en consecuencia puede ser más genuino defender entonces su estatus migratorio en el tercer Estado: no deportación, legalidad y residencia, TPS, DACA, nacionalidad por nacimiento etc. y elegir en este caso una opción del Partido Demócrata en las futuras elecciones… también puede ser el Partido Republicano con sus consecuencias, esto no riñe con el tema actual de la famosa circunscripción.

Discusión del voto exterior desde 2020 a 2026

Desde 2020 una iniciativa surgía en los partidos políticos de aquél entonces, quizás es mejor anotar: “cuando había partidos políticos sin mayoría de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa” … existe el génesis del voto exterior para la diáspora (sinónimo de salvadoreños residentes en terceras naciones) así incluimos lo siguiente: 07FEB020 voto exterior. Requisitos. Para participar en la elección de diputados los solicitantes deberán inscribirse en el padrón del departamento al que pertenecen, el municipio donde nacieron. Para municipios comprobar arraigos padre e hijos. Plazos. El tribunal establecerá tiempos de recibir solicitud y retorno antes de cierre de centros de votación del país… así inicia una contrapropuesta 08FEB020 los salvadoreños en el exterior podrán empadronarse en circunscripciones diferentes, Nayib Bukele posible veto… el famoso padrón electoral en seis años es materia de discusión o ya no existe. Se establecieron requisitos para alcaldes y otras variables, fue una larga discusión, que avanzó hasta el 06MAY021 Sala impuesta ordena a Asamblea regular voto en exterior 2024. Existe un vacío para la inscripción de candidatos en el exterior para competir por alcaldías y Asamblea y 14AGO021 Sala de lo Constitucional dio plazo a la Asamblea hasta el 15 de septiembre para legislar en ese sentido. Propuestas: inscripción de candidatos en el exterior, Definición de circunscripción electoral, creación de padrón electoral de la diáspora, vínculos para determinar las circunscripciones, el proceso continúa: 08SEP021 Bukele envía a Asamblea Legislativa propuesta de voto exterior, 09SEP021 Ley de voto en el exterior de Bukele propone voto electrónico. Tiempo después se aprueba el voto electrónico, pero no se define cómo, en consecuencia, surge el temor a suplantación de identidad, secreto del voto, método de supervisión de partidos, recepción de votos, transmisión etc.

En el año 2022 se publica: “06ABR022 Estamos límite con la modalidad del voto exterior. Cifra: 532,363 con DUI salvadoreños residentes exterior. 100,000 incremento en exterior desde 2019” datos que cualquier estructura gubernamental o partidos político lo tome en cuenta, no solo por la cantidad sino por el desafío de llegar a ese número de residentes en el extranjero.

Se habló de una ley de voto en el exterior, pero sus detalles no se conocen, al menos no publicados en periódicos locales, con mucho acierto el 29MAY022 Ruth López afirma: “Tribunal electoral no tiene capacidad de control voto electrónico exterior”. “voto en el exterior representa un riesgo y podría implicar la deslegitimación de todo el proceso de elecciones 2024”.

Esas cantidades de salvadoreños en el exterior se convertirían en activos políticos por las reformas en 2026 a la constitución “una vez más” para incluirlos en las elecciones de 2027 en número de seis diputados.

El 01MAY026 TSE aplicará en elecciones 2027 la reforma constitucional para dar diputados a la diáspora. “las modificaciones crean una nueva circunscripción electoral para la diáspora, con el objetivo de que los salvadoreños en el exterior puedan votar por diputados que los representes directamente”, este proceso sin consulta popular, ni estudios previos, tampoco representación del sector de salvadoreños en el exterior.

Voto en el exterior

Por DUI, pasaporte, por internet; una noticia a considerar 19OCT022 Diputados eliminan padrón para la diáspora. Mecanismo de voto exterior abre puerta de fraude, dice oposición, además ley de voto electrónico, las criticas aumentan asegurando algunos que esa votación no les representa, otros consideran que es una ventaja política, mientras otro 13DIC022 El 63.5% cree que hay riesgo de fraude con el voto electrónico; 20FEB023 Salvadoreño en Canadá el TSE sabe que el voto exterior sin padrón electoral no es aceptable, sumado a ello la contratación de una empresa que contabilice los votos: 26ABR023 Por falta de Padrón Electoral podría colapsar voto exterior; 29MAY023 España fue a elecciones en medio de denuncias por compra votos. “Aparece mención a Indra, la empresa que busca contar los votos salvadoreños en el exterior 2024”; 30JUN023 TSE selecciona INDRA voto electrónico; 03OCT023 685,014 personas inscritas voto electrónico, en medio de ese frenesí de desconfianza; 25NOV023 Magistrado Olivo, no habrá observación del voto por internet y se tendrá que confiar en auditoría, a propósito, 04DIC023 auditoría tendrá un costo de Auditoría solo en la mitad de centros de votación del exterior. $4,799.110 monto de auditoría.

Temor al fraude por voto exterior

16FEB022 Expertos, temen que fallos de Chivo Wallet en voto electrónico. Hay miles de denuncias por robo de identidad, también hubo fraude en internas de Nuevas Ideas usó voto por internet. Desventajas del voto electrónico: Suplantación de identidad, hackeo masivo, dificultad de auditoría, altos costos, modalidad no fiable en el mundo, sin transparencia, no es secreto: desde que se vota por una plataforma digital, se pierde la secretividad del voto en papel.

19OCT022 Diputados eliminan padrón para la diáspora. Mecanismo de voto exterior abre puerta de fraude, dice oposición

31OCT022 Líder salvadoreño EEUU, Ley voto exterior no representa a la diáspora y se pretende usar para “hacer fraude” en 2024

05NOV022 Rubén Zamora Ley de voto exterior es una farsa para hacer fraude en 2024,

13DIC022 Seis de diez personas ven riesgo de fraude con voto electrónico

13DIC022 El 63.5% cree que hay riesgo de fraude con el voto electrónico,

07JUL023 Sin Control biométrico voto electrónico fraude, Lorena Peña

20ENE024 ARENA interpone aviso contra Félix Ulloa y Wendy Clavijo por posible fraude electoral en voto electrónico. “El partido tricolor denuncia que los “puntos cian” instalados para orientar a los salvadoreños en el exterior son presuntamente utilizados para “inducir” al voto. EDH

Vacíos voto electrónico

10ENE022 Malcolm Cartagena La Nueva Ley de voto en el exterior tiene vacíos que se deben corregir”; Vacíos voto exterior: sin padrón, sin modalidad, tres documentos, sin requisitos. Es necesario el empadronamiento para saber quién quiere votar.

04DIC023 Entre desconfianza y vacíos el 15 será el primer simulacro de voto por internet

29DIC023 Juntas receptoras de votos exterior incompletas, Verificación biométrica se usará voto exterior, 02FEB024 Eugenio Chicas los vacíos ley voto exterior fueron calculados.

Registro de salvadoreños exterior voto electrónico

09AGO023 190.415 compatriotas registrados en voto electrónico presidencial

11ENE024 60,400 registrados cinco días voto internet, TSE quitó biometría voto electrónico presencial exterior

Costo voto electrónico y elecciones

11NOV022 TSE elecciones costaran $90 millones, Bukele firma ley de voto electrónico en el exterior

07DIC022 TSE Voto en el exterior puede costar hasta $30 millones

30JUN023 Empresa Indra ejecutará voto electrónico por $41 millones

11ENE024 60,400 registrados cinco días voto internet, TSE quitó biometría voto electrónico presencial exterior

24JUL024 TSE registró saldo de $12 millones en elecciones nacionales y voto exterior $27 millones (ahorrados)

28NOV025 TSE requiere adelanto de $40 millones voto exterior, datos 300 mil votos electrónicos, $46. 7 millones presupuesto, $125 millones voto evento electoral 2027

Control voto exterior

06ABR022 Estamos límite con la modalidad del voto exterior. Cifra: 532,363 con DUI salvadoreños residentes exterior. 100,000 incremento en exterior desde 2019.

18OCT022 Expertos señalan que voto por internet es complejo no garantiza transparencia

17AGO023, TSE permitirá salvadoreños exteriores verificar datos voto electrónico

22DIC023 TSE quitó reconocimiento biométrico del voto electrónico presencial, dice magistrado Julio Olivo

29DIC023 Juntas receptoras de votos exterior incompletas, verificación biométrica se usará voto exterior

25NOV023 Magistrado Olivo, no habrá observación del voto por internet y se tendrá que confiar en auditoría

07ENE024 Falta de transparencia y reglas claras en voto por internet

Resultados del voto exterior 2024

25ENE024 120,634 votos internet registra TSE

05FEB024 Italia cientos de salvadoreños emitieron voto

24FEB024 Representante de diáspora piden nulidad proceso electoral y reformas voto exterior

07MAR024 Votante: TSE reserva auditorías de voto exterior

Para candidatos en el exterior

09MAY026 ¿quiénes califican para ser los candidatos diáspora a Asamblea? “El paquete de reformas a legislación electoral propuesto por el gobierno no incluye limitación ni obligación de que los candidatos de la nueva circunscripción deban ser, exclusivamente domiciliados en el extranjero”….paquete de reformas (propuestas a tres leyes incluyen) Reelección presidencial continua, PARLASEN, TRBUNAL TSE, JELVEX Se crea la Junta Electoral del Voto en el exterior; Sanción para quienes se negaren sin causa justificada a desempeñar alguno de los cargos de miembro de cualquiera de los organismos electorales; Elección de presidente : se declara ganador de la elección presidencial a quien obtenga más votos en la primera vuelta, sin necesidad del 50+1 LPG.

En conclusión: el voto en el exterior es un instrumento político para obtener ventaja, es opaco, se une a las reformas constitucionales que pueden cambiar en pocas horas, existe ausencia de consulta popular, la historia de estos años nos demuestra una profunda desconfianza ciudadana para este proceso.

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Bibliografía: Diario de Hoy (EDH), La Prensa Gráfica (LPG), Diario Co Latino, RRSS, agencias internacionales de prensa.

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